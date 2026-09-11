El Govern recurre por séptima vez un traslado de menores migrantes a Baleares
El Ejecutivo ha autorizado este viernes a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer dos recursos contra el traslado y la reubicación de dos menores migrantes no acompañados procedentes de Melilla y Canarias
El Consell de Govern ha autorizado este viernes a la Abogacía de la Comunidad Autónoma a interponer sendos recursos contra dos resoluciones de las delegaciones de Gobierno de Canarias y Melilla que acordaron el traslado y la reubicación a Baleares de dos menores migrantes no acompañados. El Ejecutivo alega que ambas decisiones no responden al interés de los menores debido a que no se ha planteado en primer término la reagrupación familiar en origen, tal como establecen el artículo 19 bis de la Ley orgánica de protección jurídica del menor y las norma sy tratados intrnacionales ratificados por España en esta materia.
Se trata del séptimo recurso del Govern en relación al traslado de menores migrantes a Baleares. En el Ejecutivo consideran que la distancia geográfica y el bilingüismo del archipiélago pueden dificultar la continuidad de sus relaciones familiares y suponer en último término una desvinculación de su entronro social y cultural, hecho que "podría incrementar su vulnerabiliad". Además, según ha asegurado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en uno de los casos la familia del menor "está localizable y mantiene un vínculo afectivo positivo" con el mismo.
"La reubicación y el traslado de los menores no puede llevarse a cabo de forma genérca ni automática, sino que debe responder a las circunstancias personales de cada menor", alegan desde el Ejecutivo. Según ha señalado Costa, las resoluciones de las delegaciones de Gobierno no motivan ni justifican la elección de Baleares como opción idónea para reubicar a los menores.
En este sentido, censuran que la decisión de trasladar a los menores "parezca fruto de un automatismo de una aplicación informática, sin motivación expresa sobre la idóneidad de la destinación". Por último, el Govern recuerda que el sistema autonómico de acogida se encuentra "muy por encima de sus capacidadeds" y defiende que, en este contexto, debería priorizarse la acogida de aquellos menores que no tienen una familia que se pueda hacerse cargo.
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