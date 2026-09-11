El Govern nombra a Alberto Anguera, nuevo director de la Agencia de Salud Pública de Baleares

El Consell de Govern ha aprobado este viernes el nombramiento de Alberto Anguera Puigserver como director de la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears, el organismo autónomo encargado del desarrollo y la ejecución de las competencias de la Comunidad Autónoma en materia de salud pública.

Nacido en Palma en diciembre de 1964, Anguera es licenciado en Veterinaria por la Universidad de Zaragoza y cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en la gestión sanitaria, tanto en el ámbito público como privado, así como en salud pública y dirección de organizaciones sanitarias. Gran parte de su trayectoria se ha desarrollado en el ámbito de la salud pública de Baleares, donde actualmente ocupa el cargo de jefe del Departamento de Prevención de la Enfermedad y Promoción de la Salud.

Previamente, desempeñó distintas responsabilidades técnicas relacionadas con la seguridad alimentaria, la protección de la salud y los programas poblacionales de prevención del cáncer.

El nuevo director de la Agencia de Salud Pública también cuenta con una amplia experiencia en la gestión y dirección de organizaciones y equipos multidisciplinares. Entre otros cargos, fue director de la empresa pública Gesma, extinguida en 2012, que se dedicaba a la atención sanitaria y la salud mental, ocupada a gestionar hospitales como el Hospital Joan March y al Hospital General. También fue director gerente de Atención Primaria entre 2004 y 2007 y, posteriormente, entre 2014 y 2015. En el ámbito privado ejerció como director territorial de Sanitas en Baleares entre 2009 y 2013 y como gerente de Área de Quironsalud entre 2018 y 2024. Su formación, añade el Govern, incluye estudios específicos en dirección y gestión sanitaria, además de programas ejecutivos realizados en ESADE, IESE y el Instituto de Empresa.

La Agencia de Salud Pública de las Illes Balears nace con el objetivo de ofrecer una respuesta más adecuada y ágil a los retos actuales y futuros en materia sanitaria y reforzar las políticas de prevención, equidad y coordinación con los agentes sanitarios y sociales.

El nuevo organismo pretende además dotar a la Administración autonómica de mayor autonomía y capacidad de reacción, así como mejorar la integración de la información para anticiparse a los riesgos y reforzar la preparación ante posibles emergencias sanitarias.

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El Govern considera que la puesta en marcha de la Agencia constituye una apuesta estratégica para proteger la salud de la población, garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario y contribuir a la estabilidad económica de las Illes Balears.