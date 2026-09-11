El Govern asegura que aún no ha recibido el informe sobre migración citado por Sánchez en el Congreso

El Govern asegura que todavía no ha recibido el informe sobre los flujos migratorios hacia Baleares al que Pedro Sánchez hizo referencia en el Congreso y reclama al Ejecutivo central que aclare si se trata del mismo documento que posteriormente ha desclasificado sobre la situación en Ceuta. "La pregunta es muy sencilla. Si el informe al que se refería Sánchez es este que han desclasificado, que nos digan que es este y punto final", ha reclamado este viernes el vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa. Según ha señalado, nadie del Ejecutivo central les ha confirmado hasta ahora que ambos documentos sean el mismo.

Costa ha defendido que, mientras no se produzca esa aclaración, el Ejecutivo autonómico tiene "todo el derecho a pensar que hay más información al respecto". El portavoz ha recordado que el Govern solicitó formalmente el informe después de que Sánchez aludiera en el Congreso a un posible incremento de los flujos migratorios hacia la Península y Baleares.

El vicepresidente ha evitado afirmar que el documento alertara específicamente de "entradas masivas" en el archipiélago. "No diré si son entradas masivas o no", ha puntualizado. Sí ha insistido en que fue el propio presidente del Gobierno quien puso sobre la mesa la existencia de esa información sin que, según ha denunciado, se hubiera comunicado previamente nada al Govern. "Si efectivamente el Gobierno de España quiere hacer un ejercicio de transparencia, ¿por qué no contesta a la petición de información del Govern balear? Que nos envíe la información", ha reclamado Costa.

El portavoz también ha cuestionado la comunicación entre ambas administraciones en materia migratoria y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico conoce en ocasiones los datos a través de otras fuentes. A su juicio, la situación refuerza las dudas del Govern sobre la capacidad del Estado para controlar los flujos hacia Baleares.

Costa ha vuelto a cargar contra la gestión del Gobierno central y ha recordado que las llegadas a las Islas han superado ya las 5.000 personas. También ha criticado las declaraciones del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre una tendencia a la baja y ha insistido en que el Govern lleva meses reclamando más medios para hacer frente a la situación.