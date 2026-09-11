El Consell de Mallorca conmemora los 100 años de ‘La Balanguera’ recuperando sus orígenes

El Consell de Mallorca ha conmemorado este viernes el centenario de la versión musicada de ‘La Balanguera’ con un acto celebrado en la Sala de Plenos del Palau del Consell, que ha permitido recorrer los orígenes y la evolución de una de las principales piezas culturales e identitarias de la isla. La iniciativa, titulada ‘La Balanguera: orígens d’un himne’, se enmarca en la programación de la Diada de Mallorca 2026, dedicada este año al centenario del estreno de la versión musical del poema de Joan Alcover.

La musicóloga Eugènia Gallego Cañellas, especialista en cultura popular y tradicional de Mallorca, ha presentado diversos manuscritos, partituras y documentos originales relacionados con la composición y sus antecedentes. El acto se ha iniciado con la interpretación de ‘Cançó dels pins’, de Joan Alcover, a cargo de la cantante, cantautora y compositora Marga Pocoví, que posteriormente ha cerrado la jornada interpretando ‘La Balanguera’.

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha destacado que «La Balanguera es mucho más que una canción» y que forma parte de «la memoria sentimental de los mallorquines», al tiempo que ha conseguido «unir generaciones alrededor de una misma voz».

Galmés ha señalado que el centenario permite «volver a los orígenes, conocer a las personas, los documentos y las músicas que hay detrás de este símbolo» y reivindicar el valor de la cultura y la lengua propias. También ha defendido la necesidad de transmitir este patrimonio a las nuevas generaciones.

La exposición documental permite seguir el rastro de ‘La Balanguera’ a través de diferentes épocas y autores y relacionar la tradición popular con la creación musical y el poema de Alcover. Entre las piezas expuestas figura el manuscrito de la partitura coral de ‘La Balanguera’, de Antoni Noguera, conservado en el Fondo Documental de la Universitat de les Illes Balears, así como su versión para cossiers de Manacor.

También se muestra la partitura para piano ‘Balaguera’, de Noguera, publicada en el ‘Álbum musical de compositores mallorquines’ de 1893, y ‘La Valanjera’, una pieza de la ‘Plagueta de tecla’ datada aproximadamente entre 1833 y 1850 y conservada en el Archivo Histórico de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri de Palma.

Las autoridades del Consell de Mallrorca, con los documentos de La Balanguera / Consell de Mallorca

La selección incluye asimismo la versión de Amadeu Vives, con poesía de Joan Alcover, en su edición original para voz y piano, además de documentos relacionados directamente con el poeta, como una carta dirigida a Lluís Canals y una fotografía original conservada en la Biblioteca Lluís Alemany del Consell de Mallorca.

El conjunto de documentos permite reconstruir la trayectoria de ‘La Balanguera’ antes de su conversión en himno oficial de Mallorca y poner de relieve las diferentes fuentes literarias, musicales y populares que confluyeron en la pieza.

La celebración se integra además en el Año Joan Alcover, impulsado por el Consell con motivo del centenario de la muerte del poeta. Durante 2026, la institución ha organizado diferentes iniciativas para reivindicar su figura y obra, entre ellas la renovación de la exposición permanente ‘Joan Alcover, el poeta cavaller’, en Ca n’Alcover.

El poema de ‘La Balanguera’ ya tuvo un protagonismo especial el pasado febrero, cuando el Consell conmemoró en el Gran Hotel de Palma la primera lectura pública de la obra, realizada por Alcover el 15 de febrero de 1903 en ese mismo espacio.

En paralelo a los actos conmemorativos, el Palau del Consell acoge también la exposición del ‘Llibre de franqueses i privilegis del Regne de Mallorca’ en la Sala de Audiencias. El códice del siglo XIII, conocido como códice Burgues-Forteza, recoge los derechos y libertades otorgados por Jaime I a Mallorca y el posterior juramento de Jaime II, realizado el 12 de septiembre de 1279. El ejemplar, propiedad de la familia Zaforteza, conserva además el sello de Jaime I y está considerado una de las piezas bibliográficas más valiosas de la historia de Mallorca.