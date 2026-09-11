CCOO denuncia una "persecución sindical" en Ultramar Express Transport, filial de TUI en Palma

CCOO ha denunciado públicamente una supuesta campaña sistemática de "persecución sindical, acoso y vulneración de derechos fundamentales" en Ultramar Express Transport, empresa de transporte discrecional de viajeros con sede en Palma y una plantilla de más de 250 trabajadores. El sindicato asegura que la dirección de la compañía está obstaculizando la actividad de su sección sindical, que cuenta con la mayoría en el comité de empresa, y vulnerando el derecho a la libertad sindical reconocido en el artículo 28 de la Constitución.

Según CCOO, la dirección estaría favoreciendo a la sección sindical de UGT, minoritaria en el comité, hasta el punto de utilizarla como un instrumento "afín a los intereses de la empresa" para tratar de desestabilizar la acción de la representación mayoritaria de los trabajadores.

El sindicato califica la situación de "insostenible" y sostiene que los trabajadores que no se alinean con las directrices de la empresa están sufriendo represalias. Entre ellas, señala la apertura de expedientes disciplinarios que considera injustificados. CCOO afirma que varios trabajadores y simpatizantes han sido sancionados recientemente con suspensiones de hasta 22 días de empleo y sueldo por acusaciones que, a juicio de la organización, carecen de fundamento legal o de relevancia suficiente.

La representación sindical también denuncia la falta de respuesta por parte del Grupo TUI, multinacional a la que pertenece la empresa. Según explica, los representantes de los trabajadores intentaron trasladar la situación al departamento de Recursos Humanos global del grupo, pero sus reclamaciones fueron derivadas de nuevo a los responsables de la compañía en Palma, precisamente los directivos a los que atribuyen las actuaciones denunciadas.

CCOO cuestiona asimismo el funcionamiento del protocolo interno de acoso de Ultramar Express Transport. Los representantes de los trabajadores consideran que el procedimiento carece de las garantías necesarias de neutralidad porque, según denuncian, los propios responsables señalados en las quejas participan en su instrucción y resolución. A su juicio, esta circunstancia genera una situación de "indefensión jurídica" para los trabajadores afectados.

Ante lo que consideran un bloqueo de las vías de negociación interna, CCOO asegura haber iniciado los trámites para llevar el conflicto a los tribunales y poner los hechos en conocimiento de la Inspección de Trabajo. El sindicato ha decidido además hacer pública su denuncia para reclamar el "cese inmediato de las hostilidades" y la restitución de los derechos laborales que, según sostiene, están siendo vulnerados.

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"Es inadmisible que una multinacional de la dimensión y el prestigio del Grupo TUI carezca de mecanismos reales de control ético y permita estos abusos en su filial de Palma", señalan los portavoces del comité de empresa, que reclaman una intervención de la dirección del grupo ante el conflicto laboral.