La UIB cree que un 'cap de fibló' golpeó el campus: "Es muy probable que lo fuera por cómo salieron volando las placas solares"

No fue una tormenta habitual de verano en Mallorca la que provocó graves destrozos en el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB), sino que todo apunta a un 'cap de fibló'. "Es muy probable que lo fuera por cómo salieron volando las placas solares y por cómo quedaron arrancados varios árboles. Es la principal hipótesis con la que se está trabajando", asegura Carles Mulet, vicerrector de Economía e Infraestructuras y Campus.

Los daños, pendientes de valorar

Los daños se han cebado especialmente con el aparcamiento de Guillem Cifre, donde varias placas solares salieron volando y que este jueves permanece cerrado, pero también con el polideportivo, ya que ni el pabellón ni la piscina están abiertos al público. Puertas, ventanas, fachadas y algún vehículo también resultaron afectados. "Ayer hicimos un primer análisis de los edificios para que se mantuviera la actividad académica y hoy entramos en una segunda fase para conocer el alcance de los daños", explica Mulet, que reivindica las mejoras realizadas durante los últimos años en las infraestructuras del campus: "Sin estas obras, hoy el día no se hubiera desarrollado con normalidad".

Por el momento, la UIB no se atreve a poner una cifra a los desperfectos. Los técnicos comenzaron este jueves a revisar de forma más exhaustiva las instalaciones después de comprobar que las condiciones meteorológicas permitían mantener las clases con normalidad. El servicio de mantenimiento ya había asegurado las ventanas que presentaban algún desperfecto y la actividad académica ha seguido según lo previsto.

Daños en el aparcamiento de la UIB por las tormentas en Mallorca / P.M.

Cifras del fenómeno

La violencia del episodio queda reflejada también en los primeros registros meteorológicos. Según los datos de Aemet de los que dispone la Universidad, se alcanzaron rachas de viento entre 94 y 96 kilómetros por hora, aunque Mulet considera que pudo haber algunas rachas superiores. La UIB espera ahora disponer de sus propios registros para conocer con mayor precisión la intensidad que alcanzó el fenómeno.

Uno de los daños más visibles está en las placas solares, precisamente una de las piezas fundamentales del proyecto con el que la UIB aspira a convertirse en el campus más sostenible de Europa. Pese a los desperfectos, Mulet descarta que lo ocurrido obligue a replantear la estrategia energética de la Universidad. "No es un paso atrás, sino un pequeño retraso", sostiene. A falta de una evaluación completa, calcula que todavía se podría generar "tranquilamente un 75%" de la energía prevista.

Apoyo del Govern

La Universidad insiste en que los desperfectos en las placas no comprometen la actividad docente ni investigadora. La prioridad ahora es cuantificar los daños y reparar las instalaciones afectadas. Desde el Govern ya se han puesto en contacto con la UIB y el director general de Universidades se desplazó al campus después del temporal.

Dentro de la magnitud de los destrozos, en la Universidad se quedan con el hecho de que no haya que lamentar heridos. "A pesar de la intensidad del fenómeno, estamos contentos de no lamentar ningún daño personal", resume Mulet, que también agradece el trabajo realizado por el personal de la UIB desde que pasó el temporal.