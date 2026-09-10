UGT presenta una denuncia por transporte de animales vivos y muertos juntos en Son Reus

UGT Servicios Públicos ha presentado este jueves una denuncia ante la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural por el "inhumano transporte conjunto de animales vivos y muertos" en el Centro de Bienestar Animal de Son Reus, en Palma con pruebas gráficas y documentales de graves irregularidades higiénico-sanitarias y de bioseguridad en el servicio.

Tras la desconvocatoria de la huelga en Son Reus, el sindicato ha iniciado una "ofensiva de denuncias" administrativas e institucionales contra la empresa concesionaria Athisa y contra el Ayuntamiento de Palma, como titular responsable del servicio público, ha informado en un comunicado.

Incumplimiento de la normativa de bienestar animal

Entre las "aberrantes infracciones" que han puesto en conocimiento de la autoridad autonómica, UGT denuncia el "macabro" transporte simultáneo de animales vivos y muertos en los mismos vehículos, "sometiendo a los animales a un sufrimiento inaceptable" e incumpliendo flagrantemente la legislación de sanidad animal y de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales.

El sindicato recuerda que está prohibido someter a los animales a situaciones de crueldad, angustia o condiciones de transporte que pongan en riesgo su vida e integridad.

Exigencia de inspecciones y nuevas acciones legales

En la denuncia, el sindicato exige una inspección veterinaria e higiénico-sanitaria urgente e inopinada sobre la flota de vehículos de Athisa, así como la apertura de un expediente sancionador e investigador tanto a la adjudicataria como al Ayuntamiento de Palma por la vulneración de sus deberes de vigilancia y control y por el quebrantamiento de la normativa de bienestar animal.

Para UGT, lo que recoge la denuncia es "el reflejo de la gestión irresponsable de un consistorio que no solo miró hacia otro lado ante las atrocidades de la contrata, sino que prefirió incurrir en prácticas ilegales de esquirolaje para boicotear la huelga legítima de la plantilla", en lugar de buscar una solución al conflicto laboral.

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UGT advierte de que solo es la primera de una "batería de acciones legales, administrativas y públicas" que el sindicato va a desplegar ante las distintas autoridades laborales, sanitarias y judiciales "hasta que se ponga fin a este drama, se restituya la dignidad laboral de la plantilla y se garantice un servicio público legal, digno y respetuoso con la vida animal".