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Turismo de salón en vez de ES-Alert

Marga Prohens, en el Consolat de Mar.

Marga Prohens, en el Consolat de Mar. / CAIB

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Matías Vallés

Matías Vallés

El Govern y la oposición, igualmente inanes en cuanto al fundamento de sus tareas respectivas, acuden al Parlament a ejercitarse en el turismo de salón. Su cháchara es ajena a la experiencia esta misma semana de un nativo de larga duración, incapaz de localizar el atractivo que justifica la reconversión de las escasamente seductoras Avenidas palmesanas en una marea humana, caldeada a más de treinta grados.

Balears es Disneylandia. El aumento de las estancias veraniegas con PP/Vox demuestra que el sufrimiento va incluido en la experiencia, con Prohens presumiendo de que en julio envió turistas mallorquines a Ibiza a cambio de traer basura ibicenca a Mallorca. Y mientras ayer se enredaba en una guerra de «mi Instagram es más bonito que el tuyo» con Apesteguia, se cernía sobre Mallorca una tormenta con muertos pero sin ES-Alert, presidir el Cecopi quedaba más guay en redes el día del eclipse anodino.

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El Govern debe presumir sin complejos de que no ha mejorado ni un solo indicador de saturación, porque tampoco ha dictado ninguna medida al respecto. Se remite a la abstrusa «contención», que rima no casualmente con la combustión espontánea de Mallorca. El lema vigente del Consolat figura en la pegatina que obligaron a retirar a un buen médico mallorquín: «El tiempo lo cura todo, por eso le hacemos esperar tanto».

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