El temporal causa estragos en el Port des Canonge
Árboles arrancados de raíz, macetas destrozadas y postes caídos en una zona que sufre especialmente durante los grandes temporales
La estampa de árboles derribados y arrancados de raíz es habitual en la zona de Estellencs-Banyalbufar. El temporal que azotó buena parte de Mallorca ayer ha vuelto a dejar su huella en el Port des Canonge, con macetas destruidas, postes caídos y árboles derribados en una zona que sufre especialmente durante los grandes temporales.
La alerta naranja por fuertes lluvias, tormentas, posible granizo y viento en Mallorca ya está dejando intensas precipitaciones en la isla y dejó un fallecido. Una mujer de avanzada edad murió, al parecer ahogada, al caer al suelo en una calle inundada de Felanitx. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte. La intensa tormenta que descargó ayer por la tarde sobre Mallorca causó un centenar de incidentes, la gran mayoría caída de árboles e inundaciones en calles y plantas bajas.
La muerte de la anciana se produjó sobre las cuatro menos veinte de la tarde, en un momento en el que sobre Felanitx caía "un diluvio", según explican testigos.
Las intensas precipitaciones en la isla dejaron 69,4 litros por metro cuadrado en Manacor, 65,8 en Llucmajor, 51,4 en Petra, 37 en sa Pobla y 36,2 en Santa María del Camí. Además, se produjeron inundaciones en algunas calles de Palma. También, ya se registraron rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora en Capdepera, 94 en Palma y 75 en Son Servera.
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