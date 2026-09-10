PSOE, PP y Més marcan sus prioridades para reformar la Ley de Capitalidad de Palma

Los principales partidos han presentado sus enmiendas a la Ley de Capitalidad de Palma, actualmente en tramitación en el Parlament. Las propuestas del PSIB, PP y Més abordan cuestiones como la vivienda, la movilidad, el turismo, la seguridad, los servicios públicos y la organización municipal desde distintos puntos de vista.

El PSIB ha registrado un total de 52 enmiendas con las que pretende reforzar las competencias del Ayuntamiento y blindar determinadas políticas municipales. Una parte importante de sus propuestas se centra en la vivienda. Los socialistas plantean que Palma pueda solicitar su declaración como zona de mercado residencial tensionado para limitar los alquileres y proponen crear una empresa municipal de vivienda dedicada a promover, construir, rehabilitar y gestionar vivienda pública destinada al alquiler asequible.

También defienden ampliar la capacidad de Cort para ejercer el tanteo y retracto sobre determinados solares y aumentar las herramientas municipales contra el alquiler turístico ilegal. En materia turística, proponen duplicar de cuatro a ocho euros el Impuesto de Turismo Sostenible o ecotasa que pagan los cruceristas que pernoctan en el puerto de Palma y destinar a la ciudad la recaudación adicional.

Las enmiendas socialistas incluyen además medidas relacionadas con la lucha contra el cambio climático, la igualdad, la protección de la diversidad, la participación ciudadana y la financiación de los servicios sociales. Asimismo, plantean garantizar por ley la gratuidad del transporte público de Palma. El portavoz parlamentario socialista y candidato a la Alcaldía, Iago Negueruela, ha defendido que es necesario "mejorar de forma constructiva la norma que regula Palma, potenciarla".

Por su parte, el PP ha presentado 16 enmiendas dirigidas principalmente a mejorar la capacidad de gestión del Ayuntamiento y actualizar la organización de diferentes servicios. Una de sus principales propuestas es que el Govern tramite en un plazo máximo de dos años la creación del Área Metropolitana de Palma, con Palma, Calvià, Marratxí y Llucmajor y la participación del Consell de Mallorca. El objetivo sería coordinar cuestiones como la movilidad, las infraestructuras y determinados servicios que afectan a varios municipios.

Los populares también proponen reforzar las funciones de la Policía Local, flexibilizar sus escalas de mando y crear la figura de los agentes cívicos, que podrían informar y vigilar el cumplimiento de las ordenanzas sin asumir funciones policiales. Además, plantean crear una Agencia de Urbanismo, introducir la figura de los vicealcaldes y constituir un Consejo Jurídico Técnico de Palma.

En materia de patrimonio, el PP propone que el Consell pueda delegar determinadas funciones en el Ayuntamiento, aunque manteniendo la titularidad y protección sobre el patrimonio. También incluye cambios relacionados con la organización de las zonas básicas de salud y medidas destinadas a facilitar proyectos socioasistenciales promovidos por entidades sin ánimo de lucro.

Més, por su parte, reclama que la nueva Ley de Capitalidad otorgue a Palma "recursos y competencias reales" para afrontar problemas como el acceso a la vivienda, la presión turística o la movilidad. La formación propone que Cort pueda aplicar un recargo sobre el Impuesto de Turismo Sostenible y dedicar íntegramente esos ingresos a vivienda pública.

Según sus cálculos, con un recargo medio equivalente a dos euros por persona y noche, Palma podría recaudar alrededor de 20,4 millones de euros al año. Més también plantea que el Ayuntamiento pueda declarar Palma zona tensionada si el Govern no lo hace y ejercer el tanteo y retracto ante operaciones de grandes tenedores.

En otros ámbitos, la formación propone integrar instalaciones deportivas de otras administraciones en la red del Institut Municipal de l'Esport y que Govern y Consell asuman el coste de los solares necesarios para construir determinados equipamientos cuando Cort no disponga de terrenos. En movilidad, reclama la incorporación del Ayuntamiento al Consorci de Transports de Mallorca para mejorar la coordinación entre la EMT y el TIB.