La naviera Celestyal se suma al acuerdo para limitar la llegada de cruceros al puerto de Palma
El operador se adhiere al pacto entre las instituciones y el sector para regular el flujo turístico y fomentar la sostenibilidad
EP
La naviera Celestyal se ha sumado al acuerdo firmado por otras 26 compañías, el Govern y el Ayuntamiento de Palma para limitar la llegada de cruceros al puerto de la capital balear.
La Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, en un comunicado, ha considerado que esta nueva adhesión "refuerza" el marco de colaboración firmado el pasado mes de febrero, que daba continuidad a otro que ya se puso en marcha la pasada legislatura.
El acuerdo, para el Govern, "demuestra que la contención de flujos, la convivencia ciudadana y la protección de la imagen de Palma se consiguen desde el diálogo, el rigor y el compromiso firme de las grandes empresas del sector".
Límites de capacidad y medidas ambientales
El pacto fija un límite máximo de tres cruceros simultáneos en el puerto de Palma, de los cuales solo uno puede ser de gran capacidad, es decir, de más de 5.000 camas bajas.
También establece una regulación del calendario para evitar picos de concentración y favorecer una distribución equilibrada de las visitas a lo largo de todo el año e incentiva el uso de combustibles más limpios, como el gas natural licuado) y la eficiencia energética de las flotas.
Control y seguimiento de las escalas
El Govern ha habilitado una página web en la que se publican informes mensuales sobre las escalas realizadas en el puerto de Palma, así como una memoria anual con los avances logrados bajo este nuevo marco de colaboración para que se pueda monitorizar el cumplimiento de los criterios y condiciones acordados.
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