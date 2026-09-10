Una inteligencia artificial de Son Llàtzer anticipa el riesgo de sepsis y reduce los ingresos en UCI

Detectar que un paciente corre riesgo de sufrir una sepsis antes incluso de que su deterioro resulte evidente. Ese es el objetivo de una herramienta de inteligencia artificial desarrollada a partir de una investigación liderada desde el hospital Son Llàtzer que es capaz de anticipar hasta con 24 horas de antelación qué pacientes ingresados presentan un mayor riesgo. Un estudio realizado con más de 8.000 enfermos muestra que, utilizando este sistema, la proporción de pacientes con sepsis que terminó necesitando ingresar en UCI cayó del 34,4% al 30,4%.

La herramienta se llama BIAlert Sepsis y su funcionamiento, pese a la complejidad tecnológica que tiene detrás, es sencillo: vigila continuamente la información que ya existe en la historia clínica del paciente. Analiza más de 70 variables, desde resultados de análisis hasta constantes vitales, y vuelve a hacer sus cálculos cada 30 minutos. Si detecta una combinación de datos que indica un riesgo elevado de desarrollar sepsis en las siguientes 24 horas, lanza una alerta para que los profesionales puedan valorar al paciente cuanto antes.

El tiempo importa especialmente, porque la sepsis aparece cuando la respuesta del organismo frente a una infección se descontrola y empieza a provocar daños en los propios órganos. Puede evolucionar rápidamente y sus primeras manifestaciones son muy variables, por lo que reconocerla a tiempo no siempre resulta sencillo. Además, puede aparecer en pacientes de cualquier área del hospital y no únicamente en Urgencias o en una UCI, según han explicado en un comunicado.

Por eso, la utilidad de la inteligencia artificial no está en sustituir al médico ni en decidir automáticamente que un paciente tiene sepsis. Funciona como una señal de alarma anticipada: cuando detecta riesgo, muestra qué datos han provocado el aviso para que el profesional pueda interpretarlo, examinar al enfermo y decidir si necesita pruebas, una vigilancia más estrecha o tratamiento.

"En la sepsis, llegar antes puede cambiar la evolución del paciente. Identificar el riesgo antes de que el deterioro sea evidente permite valorar al enfermo de forma precoz y adoptar las decisiones necesarias para evitar que progrese hacia una situación de mayor gravedad", explica el coordinador de la Unidad Multidisciplinar de Sepsis de Son Llàtzer e investigador principal del proyecto, Marcio Borges.

Más de 8.000 pacientes estudiados

Los resultados proceden de una investigación publicada en la revista científica PLOS Global Public Health. El trabajo analizó 8.039 pacientes con sepsis atendidos en Son Llàtzer entre enero de 2011 y junio de 2024 y comparó lo sucedido antes de incorporar la inteligencia artificial, cuando el hospital utilizaba un sistema convencional basado en reglas clínicas, con el periodo posterior a su implantación. Los años afectados por la pandemia de covid se excluyeron del análisis para evitar que aquella situación excepcional distorsionara los resultados.

Además de reducirse en cuatro puntos porcentuales la proporción de pacientes con sepsis que acabaron en cuidados intensivos, la estancia hospitalaria se acortó de media en casi un día por paciente. El estudio encuentra, por tanto, una asociación entre la utilización de la herramienta y un menor uso de recursos hospitalarios.

También se observó una reducción de los costes. En el periodo analizado, el coste medio de cada ingreso pasó de 26.517 a 24.630 euros, es decir, 1.887 euros menos por paciente, una disminución del 7,1%. Los investigadores han calculado también qué ocurriría si la herramienta se utilizara durante cinco años: estiman que la inversión podría recuperarse durante el primero y generar después un ahorro acumulado de entre 2,08 y 3,55 millones de euros, dependiendo del escenario. Se trata, en este último caso, de una proyección y no de un ahorro ya producido.

Además, BIAlert Sepsis tiene origen balear. El sistema fue desarrollado por el Instituto de Ingeniería del Conocimiento (IIC) a partir de una línea de investigación liderada por Borges en Son Llàtzer, en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa) y la conselleria de Salud. Para entrenar el modelo se utilizaron datos de más de 200.000 pacientes españoles.

La herramienta no parte de cero en la lucha contra la sepsis. Son Llàtzer ya contaba con experiencia y con el Código Sepsis, el protocolo destinado a coordinar a los distintos profesionales para detectar y tratar precozmente estos casos. La inteligencia artificial pretende añadir una capa más localizando antes a pacientes cuyo estado puede deteriorarse y ayudar a los sanitarios a concentrar la atención en aquellos con mayor riesgo.

Un estudio anterior publicado este mismo año había evaluado precisamente su capacidad para hacerlo. Después de analizar 218.715 episodios hospitalarios, entre ellos 11.864 casos de sepsis o shock séptico confirmados, BIAlert identificó correctamente a 93 de cada 100 pacientes que tenían sepsis y descartó la enfermedad en 84 de cada 100 que no la padecían. Además, produjo cerca de un 40% menos de falsas alarmas que el mejor sistema tradicional con el que fue comparado.

Una enfermedad en la que cada hora importa

Justo el próximo domingo, 13 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Sepsis. La dimensión del problema explica el interés por encontrar sistemas capaces de anticiparse: según los datos recogidos en la documentación del proyecto, en 2017 se estimaron 48,9 millones de casos de sepsis y 11 millones de muertes relacionadas con ella en todo el mundo.

Su incidencia también está aumentando, entre otros motivos, por el envejecimiento de la población, el incremento de pacientes con varias enfermedades o con el sistema inmunitario debilitado y el creciente uso de tratamientos y cirugías complejas. En España, alrededor de 170 hospitales cuentan ya con un Código Sepsis.

Así, lo que comenzó como una línea de investigación en Son Llàtzer ha salido de Mallorca. BIAlert Sepsis funciona en tres hospitales públicos españoles: además de Son Llàtzer, se utiliza en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid y en el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. La herramienta cuenta con marcado CE como producto sanitario de clase IIa.