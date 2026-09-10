Viajes para mayores
Los hoteles de Mallorca siguen desencantados con el Imserso: estos son los 17 alojamientos para la campaña 2026-2027
Baleares mantiene 21 establecimientos, como el año pasado, en la temporada de viajes, la isla gana uno y en Ibiza y Menorca participan dos en cada destino
El programa de turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) sigue sin encandilar a la planta hotelera de Mallorca, en una isla donde cada vez se alarga más la temporada y prácticamente todas las grandes y medianas cadenas mantienen algún de sus alojamientos abiertos todo el año sin tener que depender de los viajes subvencionados para mayores. Sin embargo, Baleares mantiene la misma cantidad de establecimientos participantes en la campaña 2026-2027: 21 en total, la gran mayoría, 17, en Mallorca; cantidad sorprendente en una isla que supera con creces el millar de hoteles.
Lejos quedan aquellas temporadas en las que se llegaba a cuarenta hoteles, y cabe recordar que en 2022 apenas se sumaron una decena.
Como se puede comprobar en la página web de Mundicolor, marca bajo la que se gestionan los viajes del programa de turismo en la costa insular (Baleares y Canarias) a través de esa unión temporal de empresas adjudicataria de los viajes en los archipiélagos, Baleares repite con una veintena de alojamientos que recibirán a viajeros del Imserso. Se reparten entre Calvià, El Arenal, Platja de Muro, Andratx o Santa Ponça.
Alua aumenta su participación mientras que la de Globales baja
Los complejos hoteleros que se han adherido a la presente campaña de viajes, cuya comercialización arranca la semana que viene, a mediados de septiembre, son prácticamente los mismos que mantienen ya ligazón con el Imserso. Alua aumenta su participación con hasta tres hoteles en Mallorca, mientras que Globales la baja a solo un establecimiento en esta isla, y mantiene otro en Mernoca.
A partir de febrero
Febrero y marzo son los meses en los que Baleares recibirá a la mayoría de los turistas del Imserso, mientras que los que llegan entre noviembre y diciembre vienen a alojamientos que se mantienen abiertos todo el año, recuerda el presidente de la patronal de agencias de viajes, Aviba, Pedro Fiol.
La escasa rentabilidad de los viajes del Imserso es lo que ahuyenta a la mayoría de los hoteleros de Baleares, las quejas se centran en los bajos precios que paga el Estado para costear los gastos de los turistas, lo que dificulta mantener a las plantillas con los costes del mantenimiento de los trabajadores fijos discontinuos. Se prefiere optar por comercializar los establecimientos entre clientela tradicional o los atractivos cicloturistas que año con año aumentan en Mallorca.
Son los siguientes en Mallorca:
- Alua Boccaccio (Alcúdia)
- Alua Calvià Mallorca (Magaluf)
- Alua Gran Camp de mar (Andratx)
- Aluasun Continental Park (Platja de Muro)
- Bahamas I (s'Arenal)
- Bahamas II (s'Arenal)
- Globales Pionero / Santa Ponsa Park (Santa Ponça)
- Habana Bay (s'Arenal)
- Indico Rock (Platja de Palma)
- Mediterranean Bay (s'Arenal)
- MLL Caribbean Bay (s'Arenal)
- MLL Palma Bay (s'Arenal)
- O7 Be Klub (Alcúdia)
- O7 Vistanova (Palmanova)
- Riutort (s'Arenal)
- Samos (Magaluf)
- Sol Guadalupe (Magaluf)
En Ibiza se pasa de tres a dos hoteles participantes.
- Bergatin (Sant Antoni)
- Mar Amantis (Sant Antoni)
Y en Menorca se mantienen dos hoteles, como el año pasado.
- Club Hotel Aguamarina (es Mercadal)
- Globales Almirante Farragut (Cala en Forcat)
Suscríbete para seguir leyendo
- La Aemet pone fecha al esperado cambio de tiempo en Mallorca: lluvia, bajada de temperaturas y viento
- Radar meteorológico en directo | Fuertes lluvias en Mallorca y se registran rachas de 109 kilómetros por hora
- Infierno climático: Huir de Mallorca a mitad de vacaciones por el calor
- Superar un cáncer de colon y sobrevivir también al laberinto de la sanidad en Mallorca: 'Me he sentido sola e incomprendida
- Mallorca, en alerta naranja: el cambio de tiempo dejará lluvias intensas, tormentas y fuertes rachas de viento en la isla
- Malestar entre las familias de un colegio de Palma que ha eliminado los viajes de estudios tras un episodio de 'balconing'
- Jaume García, el mallorquín que ha creado una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Te indicamos dónde aparcar con un solo click»
- Una empresa alemana de alquiler de muebles se instala en Motorworld Mallorca