Los hoteles de Mallorca siguen desencantados con el Imserso: estos son los 17 alojamientos para la campaña 2026-2027

El programa de turismo del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) sigue sin encandilar a la planta hotelera de Mallorca, en una isla donde cada vez se alarga más la temporada y prácticamente todas las grandes y medianas cadenas mantienen algún de sus alojamientos abiertos todo el año sin tener que depender de los viajes subvencionados para mayores. Sin embargo, Baleares mantiene la misma cantidad de establecimientos participantes en la campaña 2026-2027: 21 en total, la gran mayoría, 17, en Mallorca; cantidad sorprendente en una isla que supera con creces el millar de hoteles.

Lejos quedan aquellas temporadas en las que se llegaba a cuarenta hoteles, y cabe recordar que en 2022 apenas se sumaron una decena.

Como se puede comprobar en la página web de Mundicolor, marca bajo la que se gestionan los viajes del programa de turismo en la costa insular (Baleares y Canarias) a través de esa unión temporal de empresas adjudicataria de los viajes en los archipiélagos, Baleares repite con una veintena de alojamientos que recibirán a viajeros del Imserso. Se reparten entre Calvià, El Arenal, Platja de Muro, Andratx o Santa Ponça.

Alua aumenta su participación mientras que la de Globales baja

Los complejos hoteleros que se han adherido a la presente campaña de viajes, cuya comercialización arranca la semana que viene, a mediados de septiembre, son prácticamente los mismos que mantienen ya ligazón con el Imserso. Alua aumenta su participación con hasta tres hoteles en Mallorca, mientras que Globales la baja a solo un establecimiento en esta isla, y mantiene otro en Mernoca.

A partir de febrero

Febrero y marzo son los meses en los que Baleares recibirá a la mayoría de los turistas del Imserso, mientras que los que llegan entre noviembre y diciembre vienen a alojamientos que se mantienen abiertos todo el año, recuerda el presidente de la patronal de agencias de viajes, Aviba, Pedro Fiol.

La escasa rentabilidad de los viajes del Imserso es lo que ahuyenta a la mayoría de los hoteleros de Baleares, las quejas se centran en los bajos precios que paga el Estado para costear los gastos de los turistas, lo que dificulta mantener a las plantillas con los costes del mantenimiento de los trabajadores fijos discontinuos. Se prefiere optar por comercializar los establecimientos entre clientela tradicional o los atractivos cicloturistas que año con año aumentan en Mallorca.

Son los siguientes en Mallorca:

Alua Boccaccio (Alcúdia)

Alua Calvià Mallorca (Magaluf)

Alua Gran Camp de mar (Andratx)

Aluasun Continental Park (Platja de Muro)

Bahamas I (s'Arenal)

Bahamas II (s'Arenal)

Globales Pionero / Santa Ponsa Park (Santa Ponça)

Habana Bay (s'Arenal)

Indico Rock (Platja de Palma)

Mediterranean Bay (s'Arenal)

MLL Caribbean Bay (s'Arenal)

MLL Palma Bay (s'Arenal)

O7 Be Klub (Alcúdia)

O7 Vistanova (Palmanova)

Riutort (s'Arenal)

Samos (Magaluf)

Sol Guadalupe (Magaluf)

En Ibiza se pasa de tres a dos hoteles participantes.

Bergatin (Sant Antoni)

Mar Amantis (Sant Antoni)

Y en Menorca se mantienen dos hoteles, como el año pasado.