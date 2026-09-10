Las familias de Baleares ya pueden pedir el ‘Cheque canguro’: hasta 1.000 euros por hijo para campamentos y escuelas de verano

Las familias de Baleares ya pueden solicitar desde este jueves, 10 de septiembre, el «Cheque canguro» para cubrir los gastos de campamentos y escuelas de verano, con una ayuda de hasta 1.000 euros por niño o niña.

El Govern ha activado esta semana el programa 3 de la convocatoria, destinado a sufragar los costes de los campamentos, las escuelas de verano, de Pascua y de Navidad, además de otros servicios de atención, cuidado y custodia de menores, tanto públicos como privados, desarrollados dentro de Baleares.

El objetivo de estas ayudas es facilitar la conciliación laboral y familiar.

El plazo termina el 9 de octubre

El periodo para presentar las solicitudes comienza este jueves 10 de septiembre y permanecerá abierto hasta el próximo 9 de octubre.

Entre los requisitos específicos, la actividad subvencionada debe haberse desarrollado en Baleares durante un periodo no escolar incluido en la convocatoria y el gasto deberá estar debidamente justificado.

En el caso de las familias que también hayan solicitado las ayudas correspondientes al programa 2, destinado a la escuela matinal, deberán declarar el importe de los gastos solicitados para cada niño o niña.

Los distintos programas incluidos en el Cheque canguro son compatibles, por lo que las familias pueden presentar solicitudes para optar a todos ellos.

Hasta 1.000 euros por cada niño o niña

El importe máximo conjunto para los gastos correspondientes a la escuela matinera, los campamentos y las escuelas durante los periodos de vacaciones escolares es de 1.000 euros por niño o niña.

Esta cantidad puede distribuirse indistintamente entre las actuaciones subvencionables de los programas correspondientes a la escuela matinal y a las actividades realizadas durante las vacaciones escolares.

La anterior línea del Cheque canguro, destinada a cubrir los gastos de la escuela matinera, recibió cerca de 1.400 solicitudes de familias de Baleares.

El plazo para solicitar estas ayudas terminó el pasado 31 de julio. La convocatoria cubría los costes de los servicios de atención, cuidado y custodia prestados en centros educativos o instalaciones vinculadas, incluidos los centros de educación infantil y de educación especial durante el periodo escolar.

El programa 1 del Cheque canguro mantiene, al igual que en la primera edición, las ayudas destinadas a sufragar los costes salariales y las cotizaciones a la Seguridad Social derivados de la contratación de un empleado o empleada del hogar para el cuidado de menores.

Cada familia podrá beneficiarse de un máximo de 4.000 euros a través de este programa.

El plazo para solicitar estas ayudas estará abierto entre el 1 y el 31 de octubre de 2026.

Requisitos para solicitar el Cheque canguro

Para acceder a las ayudas, las familias deberán cumplir una serie de requisitos generales. Entre ellos figura acreditar el empadronamiento y la residencia en Baleares tanto en el momento de presentar la solicitud como durante el periodo subvencionable.

También será necesario acreditar una situación de actividad laboral o asimilada, por cuenta propia o ajena, que justifique la necesidad de conciliación.

Además, la renta per cápita familiar deberá ser inferior a 30.000 euros anuales, calculada a partir de la suma de los ingresos anuales de la unidad familiar dividida entre el número de miembros.

Los solicitantes deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y de las obligaciones relacionadas con el reintegro de subvenciones. Asimismo, tendrán que conservar durante cinco años la documentación justificativa.

No podrán ser beneficiarias las personas afectadas por alguna de las prohibiciones establecidas para obtener subvenciones, quienes no estén al corriente de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social o quienes tengan obligaciones de reintegro pendientes.

Las ayudas del Cheque canguro se concederán por orden de entrada de las solicitudes completas y válidas, sin que exista comparación entre las diferentes peticiones, hasta que se agote el crédito disponible.

Cada solicitud dará lugar a un procedimiento autónomo, con su correspondiente resolución de concesión y pago.

Qué documentación hay que presentar

Entre la documentación común requerida se encuentran la solicitud y las declaraciones responsables, el certificado de titularidad bancaria y el libro de familia o documento equivalente.

Cuando corresponda, también será necesario presentar la documentación que acredite la condición de familia monoparental o numerosa, tutela o acogida, así como el formulario de otorgamiento de representación en aquellos casos en los que sea necesario.

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La Dirección General de Conciliación y de Igualdad en el Ámbito Laboral dispone en su página web de información sobre la convocatoria y de un formulario con las preguntas más frecuentes.