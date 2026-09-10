La consellera de Salud evita respaldar a la gerente de Son Espases

La consellera de Salud, Manuela García, evitó ayer expresar un respaldo explícito a la gerente de Son Espases, Cristina Granados, pese a que el PSOE le preguntó directamente en varias ocasiones si mantiene su confianza en ella. La situación del hospital llegó al pleno del Parlament después de que trasciendan las dimisiones, ceses y acusaciones contra la responsable del centro. García respondió a las preguntas sacando pecho de las mejoras que atribuye a su gestión sanitaria y contraponiéndolas a la herencia recibida de la anterior legislatura, pero no pronunció el nombre de Granados ni entró a valorar las salidas de varios miembros de su equipo directivo.

El enfrentamiento se produjo en una pleno especialmente bronco. La tensión empezó antes a cuenta de la saturación de las Urgencias del Hospital Can Misses, en Ibiza, pero el choque se trasladó después a Mallorca y, concretamente, a Son Espases, donde el PSOE encadenó dos preguntas para cargar contra la gestión del hospital. Primero fue la diputada socialista Patricia Gómez quien llevó al pleno los problemas de Medicina Nuclear y la limitación de las pruebas PET-TAC. Después, la diputada Mercedes Garrido puso directamente el foco sobre la gerente del hospital de referencia.

Primero Patricia Gómez abrió el frente de Son Espases preguntando por las pruebas PET-TAC, el único de la sanidad pública balear. La socialista acusó a Salud de restringir pruebas por la falta de profesionales y preguntó quién había tomado la decisión: "¿La gerente, que ya no tendría que estar, o usted?". García rechazó las acusaciones por "demagógicas" y aseguró que ahora se realizan 1.400 PET-TAC más que al inicio de la legislatura. Reconoció que en los últimos meses han coincidido varias bajas, pero afirmó que se han incorporado profesionales y realizado actividad extraordinaria para evitar demoras. También defendió que son los especialistas de Medicina Nuclear quienes deciden, con criterios clínicos, la idoneidad de cada prueba. Gómez replicó que hay informes que acumulan hasta tres meses de retraso y advirtió de las consecuencias de las demoras para los pacientes oncológicos.

"¿Usted apoya a la gerente?"

El choque se centró después directamente en la gerente de Son Espases, Cristina Granados. La diputada Mercedes Garrido preguntó a García si "no es hora de tomar una decisión" ante la crisis interna de Son Espases. La consellera eludió la cuestión y respondió reprochando al anterior Govern las listas de espera y la situación en la que dejó el hospital.

Garrido insistió entonces: "¿Usted apoya a la gerente de Son Espases con su gestión?". Recordó la dimisión del director de Gestión por discrepancias con Granados, las acusaciones públicas de la exjefa de Comunicación y otras salidas del equipo directivo, y terminó interpelando a Prohens: "¿Cesará a la gerente o a la consellera?".

García no contestó a la pregunta sobre Granados. Frente a los "discursos apocalípticos" de la oposición, destacó que Son Espases cuenta con un 8% más de plantilla (441 profesionales), la inversión de más de 20 millones en el área quirúrgica y la puesta en marcha de nuevos servicios y proyectos. "Nosotros podemos hablar de resultados, ¿y ustedes?", preguntó. El debate acabó sin un respaldo explícito de la consellera Salud a la gerente, pese a las preguntas directas sobre su continuidad y sobre la crisis de su equipo.