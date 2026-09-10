El Consell de Mallorca se escuda en la tramitación para explicar el retraso de las ayudas por la guerra de Irán

Las ayudas anunciadas por el Consell de Mallorca para paliar las consecuencias económicas de la guerra en Irán han vuelto este jueves al pleno de la institución. Més per Mallorca y Coalició per Mallorca han cuestionado los retrasos en la puesta en marcha de algunas de las medidas anunciadas a finales de marzo por el presidente insular, Llorenç Galmés, mientras el conseller de Hacienda y Función Pública, Rafel Bosch, ha defendido que todas las líneas se encuentran en diferentes fases de tramitación.

El plan Mallorca Protege fue presentado inicialmente con una dotación de 84 millones de euros, aunque posteriormente creció hasta rozar los 89 millones con la incorporación de nuevas partidas. Entre las principales medidas figuran nueve millones para familias vulnerables, dos millones para gastos deportivos de menores, un millón para clubes y federaciones, otro millón para cooperativas agrícolas y dos millones en bonos de producto local, además de inversiones ya previstas en obra pública.

La portavoz de Més en el Consell, Catalina Inés Perelló, ha acusado al equipo de Galmés de haber convertido el paquete de ayudas en "un ejemplo más de la distancia entre la propaganda del PP y la gestión real" y ha centrado sus críticas en los nueve millones destinados a las familias más vulnerables, que todavía no han llegado a sus beneficiarios. "Aprobar dinero sobre el papel no es dar una ayuda. Una ayuda se tiene que convocar, adjudicar y pagar", ha reprochado Perelló. La ecosoberanista ha recordado que el paquete fue presentado como una respuesta urgente ante el aumento de los precios y ha cuestionado que varios meses después parte de las medidas continúen pendientes. "Entre anunciar 84 millones y que una familia reciba una ayuda está toda la diferencia entre hacer propaganda y gobernar", ha concluido.

Coalició per Mallorca también ha puesto el foco en la tardanza de las medidas. Su portavoz, Antoni Salas, ha advertido de que las consecuencias económicas de las guerras "las paga toda la ciudadanía" y ha señalado que la subida de precios ha agravado la situación tanto de las familias vulnerables como de negocios que ya atravesaban dificultades. Salas ha trasladado además al gobierno insular la percepción de que las ayudas "llegan tarde" y ha reclamado una mayor planificación antes de anunciarlas. "Es muy importante que cuando hacemos anuncios de ayudas sepamos cómo las haremos", ha defendido.

La tramitación de las ayudas sociales estuvo marcada desde el principio por las discrepancias entre PP y Vox sobre los requisitos de acceso. Finalmente, el gobierno insular acordó exigir cinco años de residencia continuada en Mallorca para optar a los nueve millones destinados a familias vulnerables, una condición impulsada por Vox y que se elevó respecto a los tres años planteados inicialmente. Las ayudas están dirigidas a personas con ingresos inferiores a 25.200 euros anuales y dan prioridad a quienes tienen hijos a cargo.

Bosch: "No puede parecer que hemos perdido el tiempo"

Bosch ha hecho una valoración "muy positiva" del desarrollo del plan y ha defendido que las diferentes partidas requieren procedimientos distintos antes de llegar a los beneficiarios. En el caso de los nueve millones gestionados a través del IMAS, ha asegurado que se encuentran ya "en la fase final", pendientes de la firma de los convenios con los ayuntamientos.

El conseller ha explicado que otras líneas continúan a la espera de informes técnicos, correcciones o modificaciones de conciertos y ha recordado que el Consell tiene que garantizar la trazabilidad de las subvenciones antes de abonarlas. También ha señalado que el millón de euros destinado a las cooperativas se encuentra en marcha.

"Tenemos las competencias que tenemos. No podemos hacer nada para bajar la gasolina, podemos hacer lo que podemos hacer", ha respondido Bosch ante las críticas por la demora. El responsable de Hacienda ha reconocido que los técnicos han advertido de problemas en el diseño de algunas medidas y que el Consell tendrá que "reordenar el rumbo" en determinados casos para poder destinar esos recursos a otras actuaciones. Bosch también ha rechazado que los meses transcurridos desde el anuncio puedan interpretarse como una falta de actividad. "En agosto la Administración funciona a otro ritmo, por tanto no puede parecer que hemos perdido el tiempo", ha defendido.