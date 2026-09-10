Los supermercados de Balears renuncian a abrir el 26 de diciembre de 2027 y se logra la paz en el comercio

Las tensiones entre las empresas del comercio balear y los sindicatos han durado unas pocas horas, después de que las cadenas de supermercados de las islas hayan aceptado renunciar a abrir el 26 de diciembre de 2027, segunda fiesta de Navidad, fecha que va a ser sustituida por el 12 de diciembre (domingo). Desde estas empresas de alimentación se subraya el esfuerzo que están haciendo con este gesto para lograr el consenso en torno al calendario de festivos con actividad comercial del próximo ejercicio, dado que va a suponer tener que mantenerse cerradas dos días consecutivos en un periodo en el que el consumo está disparado y se debe de mantener mucho producto perecedero en sus estantes.

Las reuniones mantenidas ayer entre las asociaciones empresariales vinculadas al comercio y los sindicatos pusieron en evidencia que el calendario pactado entre las grandes superficies, los supermercados y el comercio tradicional incluía un día que no resultaba aceptable para estos últimos debido a la inclusión del 26 de diciembre, alegando la tradición existente entre las familias de las islas a la hora de celebrar con reuniones familiares la segunda fiesta de Navidad.

Renuncia de los supermercados

Las reuniones posteriores mantenidas por la parte empresarial han derivado en la renuncia de esa fecha conflictiva, pese a que las cadenas de supermercados no ocultan el esfuerzo que eso les supone.

El comercio ha buscado una propuesta de consenso. / G. Bosch

Fuentes de estas empresas recuerdan que mantener sin actividad sus establecimientos durante dos días supone un trabajo adicional para ellas debido a la altísima demanda de alimentación que se registra durante la Navidad y la necesidad de conservar adecuadamente los productos perecederos. Pero se afirma que se están dispuestas a hacer esa renuncia para favorecer el que la propuesta de festivos con actividad de 2027 sea de consenso.

Calendario final

De este modo, la propuesta final de las empresas comerciales de las islas para el calendario del próximo año de festivos con apertura incorpora el 3 de enero (domingo anterior a la festividad de Reyes), 17 de enero (domingo), 1 de marzo (lunes, Día de Balears), 25 de marzo (Jueves Santo), 2 de mayo (domingo), 1 de noviembre (lunes, fiesta de Todos los Santos), 28 de noviembre (domingo posterior al Black Friday), 6 de diciembre (lunes, Día de la Constitución); y 12 y 19 de diciembre (ambas domingo).

Estas nuevas fechas cuentan con el apoyo de las grandes superficies (Anged), de las asociaciones de supermercados (Asodib y Acaib) y por el comercio tradicional (representado por Afedeco, Pimeco, Ascome y por Pime de Menorca y de las Pitiüses).

De este modo, se busca que los sindicatos, especialmente UGT por su carácter mayoritario, acepten esta propuesta para presentarse como un bloque unido en la Mesa de Comercio que el Govern previsiblemente convocará durante el mes que viene.