Carme Bosch, directora general de Salud Mental en Baleares: "El suicidio no siempre está ligado a un trastorno de salud mental"

Baleares registró 94 suicidios en 2025, frente a los 98 del año anterior. ¿Podemos hablar ya de una tendencia a la baja?

Hay que mirar la tendencia y no solo lo que ocurre de un año para otro, porque son cifras que pueden oscilar. Es verdad que hay un pequeño descenso y que la tendencia va a la baja. Evidentemente, cuando hablamos de suicidio cualquier cifra es mejorable porque tenemos que intentar ir hacia cero, aunque sea muy difícil.

¿Qué hay detrás de un suicidio?

Es muy complejo y multifactorial. Pueden intervenir determinantes socioeconómicos, circunstancias vitales, factores relacionados con la salud mental, la vulnerabilidad de cada persona o su capacidad para gestionar determinadas situaciones. Sería muy simplista intentar decir que una persona se ha suicidado exclusivamente por una causa concreta. El suicidio es el resultado de un sufrimiento que desborda a la persona, de una situación emocional que puede hacerle pensar que la mejor salida es morir. Por eso tenemos que intervenir muchísimo antes.

¿Existe una tendencia a asociar automáticamente suicidio y enfermedad mental?

Sí, y tenemos que salir de ese discurso simplista. No todas las personas que tienen un trastorno de salud mental van a tener una ideación suicida, ni todas las personas que se suicidan tienen un trastorno de salud mental. Por eso insistimos en que el suicidio es multifactorial. El suicidio es multifactorial y pueden intervenir muchísimas circunstancias. No podemos juzgar que un motivo debería afectarle más o menos.

Entonces, ¿la prevención del suicidio no empieza necesariamente en las consultas Salud Mental?

No. La prevención no se hace únicamente en la consulta del psiquiatra o del psicólogo clínico, tiene que empezar antes. Hay que trabajar la gestión emocional, la resiliencia, la sensibilización, eliminar el estigma y saber detectar que alguien está pasando por un momento de sufrimiento.

En 2025 el 061 atendió 2.488 llamadas relacionadas con ideaciones o intentos autolíticos y solo hasta agosto de este año ya acumula 2.138. ¿Significa que están aumentando las personas en riesgo?

Puede haber ambas cosas, pero creo que también influye que ahora se pide más ayuda. Siempre hemos atendido conductas autolesivas e ideaciones suicidas, pero antes no se hablaba tanto de ello. Desde la pandemia ha habido una apertura y se ha entendido más que pedir ayuda es positivo y no significa ser débil. Hace diez años acudir al psicólogo o al psiquiatra estaba mucho más estigmatizado.

Uno de los programas de prevención se está desarrollando entre universitarios. ¿Han detectado un problema entre los jóvenes?

Se detectó población universitaria que manifestaba malestar, incluso ideaciones suicidas, y se empezó a trabajar allí. Formamos a jóvenes que pueden convertirse en agentes de detección y acompañamiento, pero la idea es extender esa formación al conjunto de la sociedad.

¿Cuánto influyen en Baleares problemas como la vivienda, la precariedad económica o la soledad?

A día de hoy no tenemos datos para determinarlo. Son factores que pueden influir, pero no podemos decir que en Baleares uno esté pesando más que otro ni definir un único perfil. Precisamente por eso estamos creando un sistema de vigilancia epidemiológica. Tenemos información dispersa entre el 112, el 061, Servicios Sociales y Salud y necesitamos cruzarla para conocer mejor qué está ocurriendo y dirigir las actuaciones preventivas a los grupos o factores de riesgo que detectemos.

Setenta de las 94 personas que murieron por suicidio el año pasado eran hombres. ¿Por qué existe una diferencia tan grande?

Una de las explicaciones que manejamos es que a los hombres todavía les cuesta más pedir ayuda. En las consultas vemos muchas más mujeres que la piden antes. Un hombre puede tener más dificultades para hacer esa llamada cuando empieza a encontrarse mal y llegar más tarde a una situación de saturación. Por eso es tan importante eliminar ideas como que estar mal psicológicamente significa ser vulnerable o aquello de que 'los hombres no lloran'.

Este año se ha creado también un equipo específico para personas con enfermedad o dolor crónico y riesgo de suicidio. ¿Qué relación existe?

Hay personas que conviven con un dolor que deteriora muchísimo su calidad de vida, las desborda y puede llevarlas incluso a desear morir. Ahí necesitamos una intervención específica: intentar aliviar el dolor y, cuando eso no sea completamente posible, ayudar a esa persona a convivir con él de otra manera.

Si una persona pide hoy ayuda porque está pensando en suicidarse, ¿puede garantizar que recibirá atención suficientemente rápido en Baleares?

Debería. Cuando una persona está mal y acude a Urgencias, la atención es inmediata. Tenemos recursos y profesionales. Lo que no podemos prever es si la persona llegará a pedir esa ayuda a tiempo. Además, con la incorporación de psicólogos a los centros de salud tendremos otra puerta de acceso que no sea únicamente la urgente y podremos trabajar desde una fase mucho más temprana.

Si dentro de un año volvemos a hablar por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ¿qué dato le gustaría poder dar?

Me gustaría poder decir que hemos avanzado muchísimo en la vigilancia, que podemos hacer políticas mucho más enfocadas allí donde detectemos los problemas y que las actuaciones de prevención, promoción, formación y sensibilización están dando fruto. Y, por supuesto, el dato ideal sería que continuara descendiendo el número de suicidios. Para eso trabajamos.