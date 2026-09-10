Carlos García Roldán vivía escondido en el hueco de la casa de su madre en Cataluña

El máximo responsable de la llamada estafa Lujo Casa se escondía d las autoridades en el hueco del domicilio de un familiar, ubicado en la localidad de Calella, en Barcelona. Carlos García Roldán ha sido arrestado esta mañana por la Guardia Civil, tras permanecer huido de la justicia durante los últimos meses. Sobre el condenado pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión, asó como de una orden europea de detención. “Charly” ingresará en las próximas horas en una prisión, cumpliendo de esta manera la orden que dictó el tribunal de la Sección Segunda de Baleares, que le impuso una pena de catorce años y nueve meses de cárcel al ser declarado culpable de un delito de estafa agravada, pertenencia a grupo criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Esta sentencia se dictó el pasado mes de diciembre. García Roldán ya protagonizó una sonada fuga. En el año 2018 se marchó de Mallorca cuando empezaron a presentarse las primeras denuncias contra él. Eran clientes que le habían entregado sus ahorros para financiar la compra de una casa que promocionaba Lujo Casa. El dinero nunca se invirtió en la construcción de estas casas. El acusado se quedó todo el dinero, que se gastó en fiestas y en juego. Llegó a recibir unos ingresos de unos dos millones de euros.

Meses después de las denuncias se descubrió que el empresario había huido a Colombia. Allí se sometió a una serie operaciones para modificar su aspecto físico. Sin embargo, la Policía colombiana lo encontró y lo detuvo. Meses más tarde fue extraditado a España. El individuo cumplió casi cuatro años de cárcel en prisión preventiva, lo máximo que permite la ley. Por esta razón cuando se celebró el juicio compareció ante el tribunal en libertad.

Debido a la contundencia de la sentencia el fiscal solicitó la celebración de una vista para solicitar su ingreso en prisión, a la espera de que la sentencia fuera firme. Y el tribunal citó al acusado para comparecer a esta vista, pero el acusado no apareció. Había aprovechado los últimos días para volver a fugarse.

A la Guardia Civil de Baleares se le encomendó la misión de localizar al prófugo. Después de muchas gestiones se averiguó que Carlos García Roldán estaba recibiendo el apoyo de su entorno familiar y se mantenía oculto en un hueco del domicilio de la localidad de Calella, que pertenece a su madre. Los investigadores solicitaron la autorización judicial para realizar una entrada y registro en este domicilio. Fuentes próximas a la investigación han confirmado que este operativo se ha realizado esta mañana. No ha sido fácil localizar al prófugo, puesto que se había escondido en un hueco de la vivienda. El escondite no ha sido suficiente para que los agentes no le localizaran y le detuvieran. Después fue trasladado a las dependencias policiales, a la espera de que sea conducido a una prisión.

Como el tribunal de la Audiencia no llegó a celebrar la vista solicitada por la fiscalía, ante la comparecencia del acusado, esta vista tendrá que volver a ser fijada en una fecha próxima para dicha celebración. Con toda seguridad la fiscalía solicitará el ingreso en prisión, teniendo en cuenta que se ha fugado en dos ocasiones. Y hará lo própio el abogado de la acusación particular, Tomeu Salas, que representa a un centenar de perjudicados por la mayor estafa inmobiliaria denunciada en Baleares. Fuentes próximas al caso han señalado que debido a que la sentencia no es firme, porque ha sido recurrida, el periodo de prisión que debe cumplir García Roldán podría no ser muy largo, hasta que el Supremo se pronuncie sobre el caso.