El Ayuntamiento de Felanitx decreta un día de duelo por la muerte de una vecina durante la tormenta
La jornada de luto finalizará mañana con un minuto de silencio frente a la sede del consistorio
El Ayuntamiento de Felanitx ha anunciado hoy un día de duelo por la muerte de la mujer de 67 años, ahogada por una tromba de agua cuando trataba de cruzar la calle en medio de una intensa tormenta. La jornada de luto finalizará mañana a las doce con un minuto de silencio a las puertas del edificio consistorial.
La mujer, identificada como Bárbara B.B., de 67 años, murió ayer sobre las tres de la tarde en la calle Bellpuig de Felanitx, cuando trataba de cruzar la calle en medio de un intenso aguacero. Según los primeros indicios, la víctima cayó al suelo y no pudo levantarse a causa de la gran cantidad de agua que bajaba por la calle inundada.
Cuando la encontraron, tanto los vecinos como el médico del pac y el personal de una ambulancia intentaron reanimarla, pero no fue posible. La mujer había fallecido ahogada. Al lugar acudieron también agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación.
Se trató de la única víctima del fuerte temporal que ayer azotó la isla, y que provocó grandes daños a su paso por diversas localidades como Calvià, Banyalbufar, Esporles, Palma, Llucmajor o Felanitx.
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