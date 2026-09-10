Antoni Vera, conseller de Educación en Baleares: "Tenemos que volver a la cultura del papel, el boli y el libro"

Los resultados de PISA son malos para Baleares. ¿Qué diría que está fallando en el sistema educativo?

Está fallando la situación de la que venimos y las consecuencias que tiene. Cuando decimos que la LOMLOE no es una buena ley, no lo digo porque sea de un partido o de otro. Esta es la primera evaluación que tenemos de PISA que es 100% LOMLOE y este es el resultado. La ley puso las competencias en el centro de la educación y lo que hace es apartar totalmente los conocimientos. El Govern anterior únicamente copió la LOMLOE y la implantó. Ahora nos encontramos con unos resultados que no son nada buenos. Por eso, ahora hemos aprobado unos nuevos currículums, en los que aumentamos las horas de matemáticas, de asignaturas de modalidad, de lengua… También es importante que en Infantil ya empiecen a conocer mejor las letras y las palabras. No podemos tener alumnos en Primaria nivelándose durante dos o tres cursos. Y, además, tenemos el problema de las pantallas. Tenemos que volver un poco más a la cultura del papel, el boli y el libro.

¿La Conselleria asume alguna responsabilidad?

La responsabilidad de la Conselleria precisamente son las pantallas digitales. En estos últimos currículums, dijimos que hasta cuarto de Primaria no puede haber. Prohibidas totalmente. Yo las hubiese prohibido más, pero llegamos a este consenso.

Ha hablado en alguna ocasión sobre las dificultades para retener a menores no acompañados dentro del sistema. ¿Qué está haciendo al respecto?

Estamos centrados en más oferta de Formación Profesional. De hecho, el abandono escolar ha bajado cinco puntos entre 2023 y 2025, cosa de la que nos podemos congratular todos. Hay mayor oferta de FP, mayor número de orientadores, más psicólogos, que también ayudan a paliar el problema del abandono escolar.

¿Está preparado el sistema educativo para atender esta realidad de migración en Baleares?

Tenemos, evidentemente, un problema. Si llegan menores, por ejemplo, a Formentera y allí no pueden asumirlos todos, los trasladan a Mallorca e intentamos orientarlos para que se formen mínimamente. Además, somos la comunidad con más alumnado extranjero de toda España —un 19%— y, además, muy por encima. Nuestro sistema recibió durante el curso 2025-2026 cerca de 4.000 alumnos. Esto tensiona.

Por otro lado, los sindicatos reclaman una reducción de ratios.

Las aulas que sobrepasan las ratios son aulas que tienen algún problema, es decir, que no puedes redirigir, que el centro no tiene espacios, que están esperando una infraestructura nueva, etc. Este año las ratios son buenas. Hay más de 160 aulas que las tienen muy bajas, más de lo normal. Van por debajo de las establecidas por la normativa estatal.

Los ATE han vuelto a movilizarse. ¿Qué les puede garantizar en materia de estabilidad y condiciones laborales?

La Conselleria respeta totalmente sus reivindicaciones. Las comprende en muchos casos. Nos sentaremos con ellos. Ya les dije que muchas de las reivindicaciones las veía correctas y justas. Vamos a intentar marcar y calendarizar para que sean una realidad.

Algunos centros no tienen muy claro los turnos de comedor obligatorios para los docentes.

Esto está consensuado con la asociación de directores. Siempre tiene que haber un profesor o un miembro del equipo directivo mientras haya el servicio de comedor. Al que esté se le compensa o económicamente o a través de las horas complementarias que tiene que hacer en el centro. No creo que haya mucho problema en este sentido.

Las trabajadoras 0-3 se movilizan por el bloqueo del convenio autonómico, por una mesa específica en la Conselleria y para revisar el decreto de mínimos.

Hemos apostado 100% por la educación 0-3, por la gratuidad a las familias y ahora estamos centrados en los trabajadores. Se va a debatir un decreto ley donde garantizamos un complemento de equiparación salarial para que ninguna esté cobrando menos que otra por el mismo trabajo. También hemos asumido el pago delegado de las trabajadoras de la concertada para que reciban la nómina directamente del Govern. Por otra parte, tenemos el compromiso de trabajar en la asunción de los centros 0-3 públicos que dependen de ayuntamientos y consells insulars. Además, estamos trabajando en modificar el decreto de 0-3, de ratios y de diferentes condiciones. Como nos comprometimos, se trabajará este curso y será una realidad en el 2027-28. Estamos trabajando también en una orden de servicio de comedor escolar 0-3. Seremos la primera comunidad de España que va a regularlo.

Hubo críticas al nuevo decreto de conciertos porque consideran que se blinda la concertada.

Nosotros apostamos firmemente por la pública: más de 150 millones en mejoras laborales, un plan de infraestructuras a 10 años vista de 600 millones de euros, más atención a la diversidad, psicólogos educativos y, además, comedores escolares. Aparte, hacemos mejoras en la educación concertada: derechos para sus trabajadores, reducción lectiva a los mayores de 55 años, que puedan cobrar el complemento de tutoría, hacer centros de atención preferente con alumnos vulnerables… Apostar por la concertada no significa no apostar por la pública. Significa apostar por la pública y por la concertada, porque las dos son necesarias.

El Bachillerato de Excelencia ha recibido críticas porque puede llegar a ser un modelo elitista.

No es elitista. Es atención a la diversidad. Hay alumnos que necesitan enriquecimiento curricular y otros que necesitan una adaptación curricular de mínimos. Tenemos muy claro que tenemos que atender a la diversidad de todos los alumnos con un bachillerato más acorde a lo que ellos quieren o a sus necesidades.

¿Qué valoración hace de que el 78,5% de las familias que escolarizan a sus hijos en Infantil hayan elegido el catalán?

Estas familias han elegido libremente la lengua de primera enseñanza que querían para sus hijos. Nuestro gobierno y mi partido tienen muy claro que es la libertad ante todo, igual que la libertad en la libre elección de centro educativo.

De cara a las elecciones, ¿estaría dispuesto a negociar con Vox cuestiones como la vehicularidad del castellano?

Nosotros dejamos muy clara la vehicularidad de la lengua castellana, juntamente con la catalana, como principios generales del modelo lingüístico de Baleares. Ya dijimos que no teníamos ningún problema para asumirlo. De hecho, lo habíamos pactado con el Partido Socialista cuando se tramitó la Ley Balear de Educación y cuando llegó a pleno se echaron atrás. Nuestro modelo es de conjunción lingüística, como han dejado muy claro los tribunales en sus diferentes sentencias judiciales.

Se ha aprobado un decreto para reforzar el control sobre el funcionamiento del CTEIB. ¿Qué garantías puede dar para que no vuelvan a darse los problemas que hubo el curso pasado?

El problema es que no había ninguna norma que regulara el centro. Es un espacio que tiene una doble naturaleza: la parte deportiva y la académica. Intentamos facilitar una accesibilidad curricular para que las horas lectivas estén adaptadas a los entrenamientos y las competiciones. El decreto establece qué conselleria es responsable de cada tema. Todo el tema académico y de organización del alumnado es nuestro y todo lo demás de la Dirección General de Deportes.

Si dentro de un año tuviera que hacer balance de su gestión, ¿qué problemas quiere poder decir que ha solucionado?

Estoy orgulloso de que este curso escolar haya comedores escolares en todos los centros. Mi sorpresa fue cuando llegué. No me imaginaba que hubiera 45 centros sin comedor. No solo ayuda a conciliar la vida familiar y laboral, sino que ayuda al alumnado vulnerable, porque a veces, por desgracia, tenemos alumnado que la única comida al día es la que recibe en nuestros centros. También estoy orgulloso del cambio de currículums, de devolver los conocimientos al centro de la educación. Destacaría también todas las obras que llevamos a cabo en los centros públicos y todo el trabajo que estamos haciendo en 0-3. Queda mucho camino por mejorar, pero ya hemos puesto los cimientos.

Hablando de obras, ¿prevé que se reduzca el número de aulas modulares?

En uno o dos cursos escolares desaparecerán muchas aulas modulares. Por ejemplo, en Campos, tenemos 12 o 15 aulas modulares. Todas aquellas aulas, cuando esté construida la ampliación, desaparecen. Y así van desapareciendo de otros sitios.