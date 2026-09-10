ANPE reclama una nueva etapa de mejoras para el profesorado ante el inicio del curso en Baleares

ANPE reclama que el inicio del curso escolar abra "una nueva etapa" de mejoras para el profesorado de Baleares y permita avanzar en los problemas pendientes de la enseñanza pública. El sindicato considera que el curso ha comenzado "con relativa normalidad", aunque advierte de carencias de docentes en determinadas especialidades, problemas de climatización y obras todavía pendientes.

La enseñanza pública cuenta este curso con 14.400 docentes, después de incorporar 198 profesionales. ANPE valora positivamente la doble adjudicación de verano, el adelanto de las sustituciones y los complementos de difícil cobertura, medidas que, según el sindicato, han permitido alcanzar "prácticamente el 99% de cobertura de las plazas ofertadas".

Sin embargo, la organización advierte de que todavía faltan docentes en determinadas especialidades, especialmente en las Pitiusas. Por ello, considera prioritario "atraer, fidelizar y conseguir que el profesorado pueda quedarse en nuestras islas". Entre las medidas que plantea figuran mejorar los complementos de insularidad, facilitar el acceso a la vivienda para docentes desplazados y estudiar un complemento de difícil cobertura específico para Mallorca.

187 aulas modulares

En materia de infraestructuras, ANPE considera que 187 aulas modulares "siguen siendo demasiadas" y reclama acelerar las actuaciones para reducir progresivamente los barracones. También pide avanzar en la climatización y el aislamiento de los centros, además de crear zonas de sombra y arbolado en los patios. El sindicato reclama asimismo continuar reduciendo las ratios y, especialmente, combatir "la burocracia que resta tiempo a la enseñanza".

ANPE considera que, después de un Acuerdo Marco cuya previsión económica pasó de unos 50 a aproximadamente 125 millones de euros, ha llegado el momento de abrir una nueva negociación. Entre sus prioridades sitúa la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias, mejoras retributivas, nuevos tramos de carrera profesional y medidas de conciliación.

El sindicato también reclama mejoras en la gestión de ATE y TEI, que dependan íntegramente de Educación y cuenten con presupuesto propio, procedimientos estables e instrucciones claras.

Sobre los resultados de PISA, Villatoro insiste en que "no pueden atribuirse a una única causa y, en ningún caso, se puede responsabilizar al profesorado". ANPE apunta a factores como el abandono escolar, la presión demográfica, la diversidad y la inestabilidad de las plantillas y reclama reforzar "la cultura del esfuerzo" y abordar el impacto del uso excesivo de pantallas.

El presidente de ANPE, Víctor Villatoro, resume el objetivo del sindicato en "consolidar las mejoras alcanzadas y abrir una nueva etapa que permita recuperar derechos". "Queremos que ser docente vuelva a ser una profesión atractiva, reconocida y dignamente retribuida", concluye.