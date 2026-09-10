ANPE reclama una nueva etapa de mejoras para el profesorado ante el inicio del curso en Baleares
El sindicato destaca que se ha cubierto el 99% de las plazas, aunque persisten carencias en algunas especialidades
Piden avanzar en vivienda, climatización, reducción de burocracia y un nuevo acuerdo para recuperar derechos laborales
ANPE reclama que el inicio del curso escolar abra "una nueva etapa" de mejoras para el profesorado de Baleares y permita avanzar en los problemas pendientes de la enseñanza pública. El sindicato considera que el curso ha comenzado "con relativa normalidad", aunque advierte de carencias de docentes en determinadas especialidades, problemas de climatización y obras todavía pendientes.
La enseñanza pública cuenta este curso con 14.400 docentes, después de incorporar 198 profesionales. ANPE valora positivamente la doble adjudicación de verano, el adelanto de las sustituciones y los complementos de difícil cobertura, medidas que, según el sindicato, han permitido alcanzar "prácticamente el 99% de cobertura de las plazas ofertadas".
Sin embargo, la organización advierte de que todavía faltan docentes en determinadas especialidades, especialmente en las Pitiusas. Por ello, considera prioritario "atraer, fidelizar y conseguir que el profesorado pueda quedarse en nuestras islas". Entre las medidas que plantea figuran mejorar los complementos de insularidad, facilitar el acceso a la vivienda para docentes desplazados y estudiar un complemento de difícil cobertura específico para Mallorca.
187 aulas modulares
En materia de infraestructuras, ANPE considera que 187 aulas modulares "siguen siendo demasiadas" y reclama acelerar las actuaciones para reducir progresivamente los barracones. También pide avanzar en la climatización y el aislamiento de los centros, además de crear zonas de sombra y arbolado en los patios. El sindicato reclama asimismo continuar reduciendo las ratios y, especialmente, combatir "la burocracia que resta tiempo a la enseñanza".
ANPE considera que, después de un Acuerdo Marco cuya previsión económica pasó de unos 50 a aproximadamente 125 millones de euros, ha llegado el momento de abrir una nueva negociación. Entre sus prioridades sitúa la recuperación íntegra de las pagas extraordinarias, mejoras retributivas, nuevos tramos de carrera profesional y medidas de conciliación.
El sindicato también reclama mejoras en la gestión de ATE y TEI, que dependan íntegramente de Educación y cuenten con presupuesto propio, procedimientos estables e instrucciones claras.
Sobre los resultados de PISA, Villatoro insiste en que "no pueden atribuirse a una única causa y, en ningún caso, se puede responsabilizar al profesorado". ANPE apunta a factores como el abandono escolar, la presión demográfica, la diversidad y la inestabilidad de las plantillas y reclama reforzar "la cultura del esfuerzo" y abordar el impacto del uso excesivo de pantallas.
El presidente de ANPE, Víctor Villatoro, resume el objetivo del sindicato en "consolidar las mejoras alcanzadas y abrir una nueva etapa que permita recuperar derechos". "Queremos que ser docente vuelva a ser una profesión atractiva, reconocida y dignamente retribuida", concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alquila un coche para ir a la UIB y acaba destrozado por el temporal: «Lo tenía a todo riesgo, pero los del rent a car me dicen que no me lo van a cubrir»
- Detienen en Cataluña al líder de la estafa de Lujo Casa que llevaba nueve meses fugado
- Radar meteorológico en directo | Fuertes lluvias en Mallorca y se registran rachas de 109 kilómetros por hora
- Un informe del CNI desclasificado ayer por el Gobierno alerta del crecimiento de la ruta migratoria argelina hacia Baleares, la más importante en 2026
- Una conductora encontró el cuerpo de la fallecida en Felanitx al ver su brazo asomar fuera del agua
- Mallorca, en alerta naranja: el cambio de tiempo dejará lluvias intensas, tormentas y fuertes rachas de viento en la isla
- Malestar entre las familias de un colegio de Palma que ha eliminado los viajes de estudios tras un episodio de 'balconing'
- Una empresa alemana de alquiler de muebles se instala en Motorworld Mallorca