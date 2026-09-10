Las agencias de viajes de Baleares, preocupadas por el impacto de la crisis migratoria en Ceuta ante la campaña de viajes del Imserso

Frente a la normalidad con la que están discurriendo los viajes ya contratados a Marruecos — si bien podrían frenarse "temporalmente nuevas reservas"—, el presidente de Aviba, Pedro Fiol, advierte del posible impacto por la crisis migratoria en los circuitos culturales a Ceuta y la próxima campaña del Imserso. La Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares muestra su preocupación respecto a la ciudad autónoma como destino turístico, principalmente ante la temporada de otoño e invierno.

Ceuta es un destino goloso para circuitos culturales dirigidos principalmente al mercado sénior que incluyen la ciudad autónoma. Fiol advierte que "dependen de alcanzar unos mínimos de participantes para poder desarrollar la operativa". Y cómo puedan afectar los sucesos que desde finales de julio afectan a la ciudad autónoma en la reputación turística de Ceuta preocupa porque ya hay circuitos culturales programados, muchos de ellos dirigidos a jubilados. "Tendremos que observar cómo responde la demanda durante las próximas semanas", avisa el presidente de Aviba.

Fiol explica que cuando un circuito no alcanza el número mínimo de participantes establecido para poder realizarse, los organizadores podrán cancelar la salida de acuerdo con las condiciones del viaje contratado y con lo establecido en la normativa de viajes combinados, informando al viajero dentro de los plazos correspondientes.

Venta de viajes

A esta situación anómala que atraviesa la ciudad autónoma se suma el próximo inicio de la comercialización de los viajes del Imserso, que en el caso de Baleares empieza el 16 de septiembre, porque Ceuta ha formado parte tradicionalmente de la oferta disponible para los mayores.

Ceuta ha formado parte tradicionalmente de la oferta disponible para los mayores

"La próxima semana tendremos una primera fotografía bastante clara. Veremos cuántas salidas a Ceuta se programan esta temporada y, sobre todo, cuál es la respuesta de los usuarios. Habrá que comprobar si mantiene el comportamiento de otros años o si la situación actual provoca que algunas plazas queden vacantes", continúa el líder de Aviba.

Fiol reivindica la importancia que los viajes del Imserso tienen para destinos como Ceuta durante la temporada baja. "El Imserso cumple en Ceuta perfectamente una de las funciones para las que fue concebido. Ofrece a nuestros mayores un destino de enorme interés cultural y, al mismo tiempo, genera actividad para hoteles, restauración, transporte, guías, agencias y otros servicios turísticos durante los meses de invierno. Por eso nos preocupa especialmente que una percepción de inseguridad termine perjudicando a un destino que necesita esa actividad", advierte.

Por elccontrario, Marruecos "mantiene hoy su normalidad turística. Donde debemos estar especialmente atentos es en Ceuta, para que una situación coyuntural no termine teniendo consecuencias sobre su temporada turística de invierno".

"No estamos viendo cancelaciones de paquetes a Marruecos", señala Pedro Fiol

"No estamos viendo que aquellos clientes que ya tienen reservado un paquete a Marruecos estén cancelando. Nadie percibe un riesgo inminente y las recomendaciones del Ministerio de Asuntos Exteriores no impiden viajar con normalidad", por lo que no hay motivos "para generar alarma", afirma Fiol.