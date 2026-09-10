El verano balear ha alcanzado máximos históricos y se ha convertido en el más caluroso desde 1961, según datos de la AEMET

La AEMET ha publicado este jueves el informe del pronóstico de las temperaturas y precipitaciones del próximo otoño en Baleares junto al estudio climatológico realizado con los datos recabados durante este verano en el archipiélago.

Según el escrito de la agencia de meteorología, la temporada estival en las Islas Baleares ha marcado topes históricos. Este verano del 2026, con una temperatura media de 27,1ºC, ha sido el más cálido desde el 1961, año en que se empezaron a recoger datos del clima. En comparación a la media que se considera normal, existe una anomalía de tres grados por encima de la media.

Calor extremo noche y día

En términos de anomalías, el mes más caluroso ha sido julio con un una temperatura media de 28,1ºC y una anomalia de 3,3ºC, seguido muy de cerca por agosto con una media de 28,5ºC y una desvariación de 3,2ºC por encima de la muestra normal.

Asimismo, los datos demuestran que Mallorca ha sido víctima de hasta cuatro olas de calor, mientras que Ibiza ha sobrevivido a tres. Durante estos días de calor extremo, el mercurio del termómetro marcó valores máximos entre los 37 y los 40,8ºC. Por otra parte, las temperaturas mínimas también han marcado máximos históricos, llegando a marcar 28,2ºC durante la noche en Mallorca.

La AEMET afirma haber observado un crecimiento exponencial de noches tórridas y tropicales en Mallorca. Un ejemplo ha sido Palma. En la capital balear se han registrado 84 noches tropicales y 38 tórridas, mientras que la normalidad se establece en 68 tropicales y 7 tórridas, respectivamente.

Por lo que respecta a las precipitaciones, ha sido una estación muy seca. En el archipiélago ha llovido un 76% menos de lo habitual. El único municipio en el que ha caído una precipitación mayor ha sido en Porreras con 54,6 l/m2, un 56% por encima de la media.

Otoño con temperaturas altas

El otoño astronómico iniciará el próximo 23 de septiembre a las 02:05 horas y pondrá fin el lines 21 de diciembre a las 21:50 horas. Por lo que respecta, una duración de casi 90 días. La AEMET pronostica que "se registrarán temperaturas más altas de las habituales, mientras que las precipitaciones entrarán en un rango de normalidad comparado con el periodo de referencia entre el 1991 y el 2020".

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Tal y como se presenta en el texto, "lo más probable es que la temperatura media del trimestre, de octubre a diciembre de 2026, se sitúe por encima de los 15ºC". Sin embargo, las temperaturas irán descendiendo progresivamente hasta los 12ºC y se suma la probabilidad de que se produzca alguna nevada antes de dar inicio a la temporada invernal.