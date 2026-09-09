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Vuelta al cole en Mallorca: este es el tiempo que encontrarán los alumnos el jueves

La Aemet prevé algunos chubascos de madrugada, pero el tiempo mejorará a lo largo del jueves, con cielos poco nubosos o despejados y máximas por debajo de los 30 grados.

La Aemet prevé una mañana de cielos despejados en la isla.

La Aemet prevé una mañana de cielos despejados en la isla.

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Duna Márquez

La vuelta al cole en Mallorca llegará este jueves con un tiempo todavía algo inestable durante las primeras horas de la jornada. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a la posibilidad de algunos chubascos de madrugada, aunque la situación mejorará progresivamente y las precipitaciones tenderán a desaparecer conforme avance el día.

Así, los alumnos que regresen a las aulas podrán encontrarse con un inicio de jornada marcado por cierta inestabilidad a primera hora. Después, el tiempo será mucho más tranquilo.

Cielos despejados tras los chubascos

En general, la Aemet prevé para el jueves cielo poco nuboso o despejado en Mallorca. Durante las primeras horas también podrán aparecer brumas y algún banco de niebla.

La tendencia, por tanto, será hacia una clara mejoría conforme avance la mañana, coincidiendo con las primeras horas de la jornada escolar.

En cuanto a las temperaturas, se esperan pocos cambios. Las máximas podrán subir ligeramente en el norte de la isla y descender en el sur, pero en cualquier caso se mantendrán por debajo de los 30 grados.

El ambiente seguirá siendo cálido, aunque sin valores especialmente elevados para estas fechas.

Viento flojo durante la mañana

El viento será flojo y de dirección variable al comienzo del día. A lo largo de la mañana tenderá a soplar del sur, con una intensidad entre floja y moderada.

La principal incidencia meteorológica estará en el estado de la mar. La Serra de Tramuntana, el norte y nordeste y el levante de Mallorca continuarán bajo aviso amarillo por fenómenos costeros adversos durante las primeras horas del jueves.

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Según la previsión de Aemet, estos avisos estarán activos hasta las 8.00 horas, momento a partir del cual está previsto que queden desactivados.

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