El tiempo en Mallorca para este viernes: ¿Lloverá en Palma durante el concierto de Rels B?

Mallorca atraviesa unos días de inestabilidad meteorológica. Este miércoles la isla se encuentra en alerta naranja por fuertes lluvias y tormentas, mientras que para el jueves todavía se esperan algunos chubascos. Ante estas previsiones, muchos seguidores de Rels B están pendientes de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para conocer si será necesario llevarse un chubasquero para el concierto gratuito del artista mallorquín frente a la Catedral.

Parques cerrados y alerta naranja

Desde las 12 de este miércoles 9 de septiembre hasta las 21 horas Mallorca tiene la alerta naranja de la Aemet activa por fuertes lluvias y tormentas en toda la isla. Se esperan precipitaciones de gran intensidad, que podrían dejar acumulados de hasta 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Además, las lluvias irán acompañadas de tormentas, granizo y rachas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

El Ayuntamiento de Palma ha infromado desde las 10.00 horas que permanecen cerrados los parques de la Ribera y Can Terrers, mientras que a partir de las 15.00 horas se cerrarán también el Passeig Sagrera y el Parc de Bellver, según ha informado Cort.

La lluvia todavía puede aparecer el jueves en Mallorca

La inestabilidad todavía se dejará notar durante el jueves 10 de septiembre. La jornada comenzará con intervalos nubosos que tenderán por la tarde a cielo poco nuboso. Durante la madrugada podrá producirse algún chubasco ocasional y, ya por la tarde, no se descarta alguna precipitación en Mallorca.

Las temperaturas irán en descenso y el viento soplará moderado del norte y nordeste, con algunos intervalos fuertes, antes de perder intensidad durante el día.

Radar meteorológico en directo

Además, Mallorca permanecerá en alerta amarilla por fenómenos costeros hasta las 14.00 horas por olas de hasta 4 metros.

¿Lloverá durante el concierto de Rels B en Palma?

Después de las fuertes lluvias y tormentas de este miércoles y de una jornada todavía algo inestable el jueves, la previsión apunta a que el viernes regresará el tiempo estable. Para este viernes 11 de septiembre, la Aemet prevé en Mallorca cielo poco nuboso o despejado, aunque durante el día podrá aparecer alguna nube de evolución.

No se esperan precipitaciones en la isla, por lo que, según la previsión actual, el concierto gratuito de Rels B frente a la Catedral a las 21:30 podrá celebrarse sin lluvia. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología informa de cielos despejados en Palma entre las 18 y las 24 horas.

Las temperaturas nocturnas descenderán, mientras que las diurnas experimentarán un ligero ascenso. El viento será flojo y de dirección variable, acompañado de brisas costeras.