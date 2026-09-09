El temporal arrasa la UIB: placas solares volando, cristales rotos, árboles derribados y coches destrozados

La educación balear no gana para disgustos. Tras el desplome de los resultados del informe PISA 2025 en Baleares, ahora el viento, amigo de nadie, ha castigado a la Universitat de les Illes Balears (UIB) con dureza, arrasando con todo lo que encontraba a su paso.

Placas solares por los aires, cristales rotos, árboles derribados y coches destrozados. Este es el saldo que han dejado las intensas rachas de viento registradas en Mallorca, que han golpeado con fuerza a la universidad pública del archipiélago.

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«Ha sido una tormenta sagrada y mística. Volaban sillas y se han roto cristales en las facultades», explican alumnos de la UIB, todavía sorprendidos por lo ocurrido.

Uno de los puntos más afectados ha sido el aparcamiento de Guillem Cifre, donde varias placas solares de la cubierta fotovoltaica han salido volando, con el consiguiente riesgo para estudiantes, vehículos y edificios cercanos. «Ocho meses para hacerlo y ha salido todo volando», lamentan fuentes de la UIB.

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La actuación para instalar esta cubierta solar fotovoltaica había transformado el aparcamiento en una infraestructura destinada a producir energía renovable. El proyecto contaba con 720 módulos solares. El vuelo de algunas de esas placas han acabado contra coches y edificios, dejando daños materiales y obligando a confinar a alumnos en las facultades o en los bares.

«No nos dejaban salir de nuestro edificio, estábamos atrapados», explica Pedro Monreal, alumno de Informática.

El temporal arrasa con la UIB. / P.M

Ante esta situación, los estudiantes han recibido una notificación informando de la suspensión de las clases a partir de las 15:00 horas. Además, la UIB ha instado a todos los alumnos a permanecer en el interior de los edificios del campus hasta nuevo aviso.

Tras el temporal, llegó el sol. El bar Mateu Orfila volvió a sus tiempos donde se impartía la asignatura de 'Introducción al botellón'. «Esta es la reunión de la victoria», explicaba un alumno mientras el recinto se convertía en una improvisada discoteca, con música y decenas de estudiantes sin clases.

Alerta naranja

La alerta naranja por fuertes lluvias, tormentas, posible granizo y viento en Mallorca ya está dejando intensas precipitaciones en la isla y ha dejado un fallecido. Una mujer de avanzada edad ha muerto, al parecer ahogada, al caer al suelo en una calle inundada de Felanitx. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte. La intensa tormenta que ha descargado esta tarde sobre Mallorca ha causado un centenar de incidentes, la gran mayoría caída de árboles e inundaciones en calles y plantas bajas.

La muerte de la anciana se ha producido sobre las cuatro menos veinte de la tarde, en un momento en el que sobre Felanitx caía "un diluvio", según explican testigos.

Las intensas precipitaciones en la isla han registrado 69,4 litros por metro cuadrado en Manacor, 65,8 en Llucmajor, 51,4 en Petra, 37 en sa Pobla y 36,2 en Santa María del Camí. Además, se han producido inundaciones en algunas calles de Palma. También, ya se han registrado rachas de viento de hasta 109 kilómetros por hora en Capdepera, 94 en Palma y 75 en Son Servera.