Alberto Rodríguez sustituye a Julio Velasco al frente de la coordinación de Trasplantes de Son Espases

El doctor Alberto Rodríguez Salgado será el encargado de tomar el relevo de Julio Velasco al frente de la Coordinación de Trasplantes de Son Espases, después de la jubilación este verano del que fue durante 37 años el responsable de esta actividad en el hospital de referencia de Baleares. Rodríguez lleva vinculado directamente a la coordinación hospitalaria de trasplantes desde 2013, por lo que no llega de nuevas al programa.

El anterior coordinador de Trasplantes y ahora médico emérito, Julio Velasco; la subdirectora de Atención Hospitalaria del Ib-Salut, Rocío Amézaga; el nuevo coordinador de Trasplantes, Alberto Rodríguez; y la gerente de Son Espases, Cristina Granados. / CAIB

Son Espases ha anunciado esta mañana su nombramiento como nuevo coordinador de Trasplantes. Especialista en Medicina Intensiva y adjunto de la Unidad Coronaria de la UCI, Rodríguez acumula más de una década trabajando en la organización de la donación y el trasplante de órganos en el propio hospital.

El cambio supone el relevo de Julio Velasco, que asumió la coordinación en 1989 y llegó a convertirse en el coordinador de trasplantes en activo más veterano de España. Se jubiló a finales del pasado mes de julio al cumplir los 70 años y después de agotar varias prórrogas, aunque continuará vinculado a este ámbito: el IB-Salut acaba de nombrarlo médico emérito hasta julio de 2028 para que asesore a la Coordinación Autonómica de Trasplantes, participe en la formación de profesionales y contribuya a la planificación de la actividad en Baleares.

Rodríguez recoge así el testigo de una coordinación bajo la que Son Espases alcanzó algunos de los principales hitos de la historia reciente de los trasplantes en las islas. El hospital puso en marcha la donación en asistolia en 2016, inició el programa de trasplante hepático en 2021 y superó en 2023 los mil donantes de órganos.

El nuevo coordinador conoce de primera mano esta evolución. Desde junio de 2013 trabaja como adjunto de la Coordinación Hospitalaria de Trasplantes, participando en la organización de los procesos de donación y trasplante. Desde 2020 es también vocal de la Comisión de Trasplantes de Son Espases.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura, Rodríguez realizó la especialidad de Medicina Intensiva en el antiguo Hospital Universitario Son Dureta, donde terminó la residencia en 2006. Después ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en la sanidad pública balear y ahora trabaja como adjunto de la Unidad Coronaria de la UCI de Son Espases, atendiendo a pacientes críticos.

Su formación se ha orientado también específicamente hacia el ámbito que ahora pasa a coordinar. En 2015 realizó el Curso Internacional en Coordinación de Trasplantes de la Universidad de Barcelona.

A la actividad asistencial y de coordinación suma también la docencia. Rodríguez es profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universitat de les Illes Balears (UIB), donde imparte la asignatura de Trasplante de órganos y tejidos.

El nombramiento garantiza así una continuidad interna en la coordinación de una actividad especialmente compleja, en la que Rodríguez lleva trabajando junto al equipo de Son Espases desde hace trece años. Velasco deja la primera línea tras casi cuatro décadas y Rodríguez, que ha participado en el programa en su etapa más reciente, pasa ahora a asumir su dirección.