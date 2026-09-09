Sergio Rodríguez, nuevo responsable de organización territorial de Vox en Baleares
El diputado relevará a María Vidal y pasará a formar parte del comité ejecutivo provincial en el próximo curso político
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
PALMA
El diputado en el Parlament Sergio Rodríguez sustituirá a María Vidal como responsable de organización territorial de Vox en Baleares y como miembro del comité ejecutivo provincial.
El partido, en un comunicado, ha agradecido a Vidal su "trabajo, esfuerzo y dedicación" para reforzar la implantación territorial de Vox en Baleares y ha aplaudido la disposición de Sergio Rodríguez para asumir esta responsabilidad.
Vox ha afirmado que afronta este nuevo curso político "con determinación y con el compromiso de seguir trabajando" para llevar sus ideas y el "sentido común" a todo el archipiélago.
- La Aemet pone fecha al esperado cambio de tiempo en Mallorca: lluvia, bajada de temperaturas y viento
- Radar meteorológico en directo | Fuertes lluvias en Mallorca y se registran rachas de 109 kilómetros por hora
- Infierno climático: Huir de Mallorca a mitad de vacaciones por el calor
- Superar un cáncer de colon y sobrevivir también al laberinto de la sanidad en Mallorca: 'Me he sentido sola e incomprendida
- Mallorca, en alerta naranja: el cambio de tiempo dejará lluvias intensas, tormentas y fuertes rachas de viento en la isla
- Malestar entre las familias de un colegio de Palma que ha eliminado los viajes de estudios tras un episodio de 'balconing'
- Jaume García, el mallorquín que ha creado una app para encontrar aparcamiento en la calle: «Te indicamos dónde aparcar con un solo click»
- Una empresa alemana de alquiler de muebles se instala en Motorworld Mallorca