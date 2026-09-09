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Sergio Rodríguez, nuevo responsable de organización territorial de Vox en Baleares

El diputado relevará a María Vidal y pasará a formar parte del comité ejecutivo provincial en el próximo curso político

El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, en rueda de prensa

El portavoz adjunto de Vox, Sergio Rodríguez, en rueda de prensa / VOX - Archivo

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EP

PALMA

El diputado en el Parlament Sergio Rodríguez sustituirá a María Vidal como responsable de organización territorial de Vox en Baleares y como miembro del comité ejecutivo provincial.

El partido, en un comunicado, ha agradecido a Vidal su "trabajo, esfuerzo y dedicación" para reforzar la implantación territorial de Vox en Baleares y ha aplaudido la disposición de Sergio Rodríguez para asumir esta responsabilidad.

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Vox ha afirmado que afronta este nuevo curso político "con determinación y con el compromiso de seguir trabajando" para llevar sus ideas y el "sentido común" a todo el archipiélago.

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