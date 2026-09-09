Sergio Rodríguez, nuevo responsable de organización territorial de Vox en Baleares

El diputado en el Parlament Sergio Rodríguez sustituirá a María Vidal como responsable de organización territorial de Vox en Baleares y como miembro del comité ejecutivo provincial.

El partido, en un comunicado, ha agradecido a Vidal su "trabajo, esfuerzo y dedicación" para reforzar la implantación territorial de Vox en Baleares y ha aplaudido la disposición de Sergio Rodríguez para asumir esta responsabilidad.

Noticias relacionadas

Vox ha afirmado que afronta este nuevo curso político "con determinación y con el compromiso de seguir trabajando" para llevar sus ideas y el "sentido común" a todo el archipiélago.