Prohens choca con Apesteguia por la contención turística: "Espero que haya pasado unas buenas vacaciones turistificando Europa"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defendido este miércoles en el primer pleno del Parlament tras el parón estival que Baleares comienza a experimentar un cambio de tendencia en el turismo, con una contención de las llegadas durante los meses centrales del verano y un aumento del gasto por visitante. Una lectura que Més per Mallorca y el PSIB han cuestionado durante la sesión de control, en la que ambos partidos han contrapuesto al discurso del Ejecutivo el aumento del número de turistas, las dificultades de acceso a la vivienda y la saturación que todavía soporta el archipiélago.

"Deseo que haya pasado unas buenas vacaciones turistificando Europa y colgando muchas fotos en Instagram", ha arrancado Prohens en su respuesta a la pregunta del portavoz de Més, Lluís Apesteguia. Tras reivindicar la gestión del dispositivo del eclipse y recordar el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre la temporada turística, ha reivindicado que "el crecimiento en valor y no en volumen se está empezando a dar". La presidenta ha sostenido que el incremento de visitantes se está concentrando principalmente en los meses de temporada media y baja, contribuyendo así a la desestacionalización, mientras comienza a instalarse "un patrón de contención" durante la temporada alta.

Como ejemplo, Prohens ha señalado que el número de visitantes aumentó un 0,22% en Baleares durante julio y descendió un 0,5% en Mallorca, mientras continuó creciendo el gasto por turista. La presidenta considera que estos datos empiezan a reflejar el giro que persigue el Ejecutivo hacia un modelo que priorice el valor generado por la actividad turística frente al incremento del volumen de visitantes.

Apesteguia ha cuestionado de lleno esta interpretación. "Las políticas de contención les salen 'regulinchi'", ha ironizado el ecosoberanista, que ha acusado al Govern de mantener el "mantra" de la contención mientras Baleares se encamina de nuevo hacia cifras récord de visitantes. El portavoz de Més ha puesto sobre la mesa los datos de presión humana y ha señalado que el pasado junio coincidieron 1,93 millones de personas en las islas, convirtiéndose, según ha asegurado, en el junio con mayor presión turística desde que existen registros. También ha comparado la situación actual con la de comienzos de siglo para cuestionar que el crecimiento turístico se haya traducido en una mejora equivalente de las condiciones de vida.

Apesteguia ha recordado que Baleares recibía alrededor de diez millones de turistas en el año 2000, cuando era la segunda comunidad autónoma en PIB per cápita, mientras que ahora supera los 19 millones de visitantes y ha descendido hasta la séptima posición. También ha contrapuesto la evolución del turismo con la vivienda: según los datos expuestos por el portavoz ecosoberanista, hace 25 años una familia necesitaba destinar seis años de salario bruto a adquirir una vivienda, frente a los 15 actuales.

"Desde que usted es presidenta recibimos más turistas, las casas son más caras y a las familias les cuesta mucho más llegar a final de mes", ha reprochado Apesteguia, que ha pedido a Prohens que escuche "a una calle que le pide decrecimiento turístico y para nada contención".

La presidenta ha respondido reivindicando las decisiones adoptadas por su Ejecutivo desde el comienzo de la legislatura y ha asegurado ser consciente del malestar existente alrededor de la masificación. "Mi Govern y yo misma no solo somos conscientes del malestar social, sino que me hago cargo", ha señalado antes de recordar que su Ejecutivo ha limitado las plazas turísticas, prohibido nuevas plazas de alquiler turístico en pisos y reforzado la lucha contra la oferta ilegal.

El PSIB acusa al Govern de "no escuchar"

El debate sobre la presión turística ha continuado con la pregunta del portavoz socialista, Iago Negueruela, que ha acusado a Prohens de no querer ver las consecuencias del incremento de visitantes pese a disponer de competencias para intervenir.

"Usted ve aviones, pero no ve más turistas, más hoteles ni más atascos", ha reprochado. El socialista ha recordado además las movilizaciones celebradas en Mallorca contra la masificación y ha rechazado que la presidenta pueda atribuir el malestar exclusivamente a las políticas de anteriores gobiernos. "Los carteles eran contra usted", ha señalado antes de pedirle que "asuma que puede hacer algo".

Prohens ha replicado acusando al PSIB de haber ignorado estos mismos problemas cuando gobernaba. "Estoy contenta de que se haya puesto gafas esta legislatura, porque cuando era conseller de Turismo no veía nada de esto", ha respondido la presidenta a Negueruela.

La líder del Ejecutivo ha vuelto a reivindicar su estrategia de "ni una plaza más" y la lucha contra la oferta turística ilegal, antes de llevar el enfrentamiento al reciente veto del Gobierno de España a la proposición de ley para la cogestión de los aeropuertos de Baleares.

Prohens ha utilizado los argumentos económicos esgrimidos inicialmente por el Ejecutivo central para bloquear la iniciativa como prueba de las diferencias entre ambos gobiernos sobre el futuro de los aeropuertos. "Esto es el reconocimiento explícito de cómo los gobiernos del PSOE ven únicamente una caja recaudadora en nuestros aeropuertos", ha cargado la presidenta.

Prohens ha contrapuesto esta posición con el discurso de los socialistas en Baleares y ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de querer mantener el crecimiento aeroportuario. "Mientras se va a sentar en cadenas a la fresca, Aena y su Gobierno quieren crecer hasta los 35 millones de pasajeros en 2031", ha espetado al portavoz socialista.

Costa rechaza el "cordón sanitario" que reclama Vox al PSOE

El enfrentamiento entre los socios parlamentarios del Govern también ha tenido su espacio durante la sesión de control. El vicepresidente, Antoni Costa, ha rechazado la exigencia de Vox de "romper relaciones" con el PSOE y ha defendido que el Ejecutivo autonómico continuará negociando con todos los grupos cuando sea necesario para defender los intereses de Baleares.

"Durante toda la legislatura la izquierda ha pedido un cordón sanitario a Vox y nunca hemos accedido a esta pretensión. Resulta curioso que ahora sea usted el que pida un cordón sanitario", ha respondido Costa al diputado de Vox Sergio Rodríguez.

Rodríguez ha reivindicado el papel de su formación en la estabilidad del Govern durante la legislatura y ha sostenido que la situación política nacional, con especial referencia a la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, debería llevar al PP a dejar de alcanzar acuerdos con los socialistas.

Costa ha compartido las críticas de Vox al Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero ha marcado distancias respecto a su petición. El vicepresidente ha defendido que el Govern "tiene que defender los intereses de los ciudadanos de Baleares ante el Gobierno, gobierne quien gobierne" y que para ello es necesario "mantener contactos, dialogar, negociar y muchas veces exigir y reclamar".