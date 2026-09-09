El Parlament avala la equiparación salarial en las 'escoletes' y prohíbe las bebidas energéticas a menores en Baleares

El Parlament ha convalidado este miércoles dos decretos del Govern en materia educativa y sanitaria. El primero permitirá avanzar en la equiparación salarial de las educadoras de las escoletes concertadas de 0 a 3 años y facilitará que los profesionales sanitarios del IbSalut puedan compatibilizar su actividad asistencial con la docencia universitaria. El segundo, aprobado por unanimidad, prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de 18 años y endurece el control sobre estos productos.

El decreto educativo ha salido adelante con los 32 votos de PP y Vox, mientras que PSIB y parte del Grupo Mixto han votado en contra y Més per Mallorca se ha abstenido. El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, ha defendido una norma "necesaria" que, según ha asegurado, permitirá mejorar de manera "tangible" las condiciones de las trabajadoras del primer ciclo de Infantil.

El PP ha respaldado la medida como un nuevo paso en la transformación de la etapa de 0 a 3 años, mientras Vox ha justificado su voto favorable por "responsabilidad" y "sentido común". Los partidos de la izquierda, sin embargo, han considerado insuficiente la respuesta del Ejecutivo. El socialista Àlex Pitaluga ha reprochado al Govern que el decreto no incluya una tabla salarial concreta ni alcance a todo el personal de las escoletes y ha reclamado un convenio autonómico para el sector. Més per Mallorca, por su parte, ha optado por la abstención ante una medida que mejora las condiciones de "algunas" trabajadoras, pero que, a su juicio, comienza por los centros concertados y consolida un modelo "cada vez más dependiente de la privada".

Equiparación salarial y docencia sanitaria

El principal cambio del decreto llegará a partir de enero de 2027, cuando los maestros y técnicos de educación infantil de los centros concertados de primer ciclo se incorporarán al sistema de pago delegado. Será así la administración autonómica la que abone sus nóminas, aunque los trabajadores mantendrán su relación contractual con las empresas titulares de los centros. La norma crea además un complemento de equiparación salarial para reducir las diferencias retributivas entre profesionales que realizan funciones equivalentes en centros sostenidos con fondos públicos.

El decreto modifica también la legislación universitaria para facilitar la participación de los profesionales del IbSalut en la formación de los estudiantes de Ciencias de la Salud.

Unanimidad para prohibir las bebidas energéticas a menores

Mayor consenso ha generado el decreto de protección de la salud pública, que ha sido convalidado por unanimidad. La norma prohíbe la venta, suministro o entrega de bebidas energéticas a menores de 18 años y prevé multas de entre 6.001 y 60.000 euros para quienes incumplan la restricción. La consellera de Salud, Manuela García, ha defendido que el decreto tiene "una única y clara finalidad": proteger la salud de niños y adolescentes ante el aumento del consumo de estos productos y del uso recreativo de sustancias como el óxido nitroso, conocido como 'gas de la risa'.

Pese a respaldar su convalidación, PSIB y Més han considerado insuficiente el alcance de la norma. La socialista Patricia Gómez la ha definido como una propuesta "parcial" y ha reclamado una nueva ley de adicciones, mientras Marta Carrió (Més) ha defendido una revisión integral de la legislación actual. El PSIB ha pedido tramitar el decreto como proyecto de ley para introducir modificaciones, una posibilidad rechazada por PP y Vox.

La prohibición afectará a las bebidas no alcohólicas con una concentración de cafeína igual o superior a 15 miligramos por cada 100 mililitros, que pasarán a estar sometidas a restricciones de venta a menores similares a las del alcohol y el tabaco. Los establecimientos deberán adaptar sus procedimientos de venta y control de edad para cumplir con la nueva normativa.