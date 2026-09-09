Mallorca, en alerta naranja: Palma cierra Bellver, Sagrera y varios parques por las fuertes lluvias y tormentas

El Ayuntamiento de Palma ha ordenado el cierre este miércoles de varios parques ante la alerta naranja activada por la previsión de fuertes lluvias y tormentas en toda la isla. Las restricciones se aplicarán de manera escalonada a lo largo de la jornada, coincidiendo con las horas en las que se espera un empeoramiento más acusado del tiempo.

Los primeros espacios afectados son los parques de la Ribera y Can Terrers, cerrados desde las 10.00 horas. Posteriormente, a partir de las 15.00 horas, permanecerán cerrados también el Passeig Sagrera y el Parc de Bellver, según ha comunicado Cort.

Las medidas preventivas alcanzan igualmente al programa municipal Patis Oberts, cuya actividad quedará suspendida a partir de las 16.00 horas de este miércoles.

Alerta por fuertes lluvias y tormentas

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activará la alerta naranja en toda la isla a partir de las 12:00 horas y permanecerá en vigor hasta las 21:00 horas, momento en el que se rebajará el aviso a amarillo.

A partir del mediodía se esperan en Mallorca precipitaciones de gran intensidad, que podrían dejar acumulados de hasta 50 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. Además, las lluvias irán acompañadas de tormentas, granizo y rachas de viento que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

La Aemet también advierte también de una situación complicada en las costas mallorquinas, donde podrían registrarse olasa de entre dos y cuatro metros de alturatambién a partir del mediodía.

Noticias relacionadas

Emergencias pide evitar torrentes y zonas inundables

Ante el temporal, Emergencias de Baleares recomienda alejarse de torrentes, puentes y desembocaduras, no atravesar zonas inundadas ni a pie ni en vehículo y evitar desplazamientos innecesarios. En caso de tener que circular, aconseja utilizar preferentemente las vías principales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades.