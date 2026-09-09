La magistrada Samantha Romero opta a entrar en la Sala Penal del Tribunal Supremo

La actual presidenta de la Sección Segunda de la Audiencia de Baleares, Samantha Romero, ha defendido esta mañana su candidatura para ocupar una de las tres vacantes de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La jueza mallorquina, que entró en la carrera judicial por oposición, pretende ocupar una de las tres plazas que dejan vacante los jueces Ángel Hurtado, Andrés Palomo o Ramón Berdugo de la Torre, que se jubilan en fechas próximas.

La magistrada de Palma tiene pocas posibilidades de ser elegida, entre otras cosas porque la plaza a la que aspira está muy cotizada dentro de la carrera judicial. De hecho, ante el CGPJ se han presentado 27 candidatos.

Ha sido esta mañana cuando a través de videoconferencia ha comparecido Romero para ser evaluada por los integrantes del tribunal de calificación. Solo disponía de diez minutos de tiempo para su exposición, lo que la ha obligado a acelerar la defensa de sus méritos para ser elegida.

La magistrada ha empezado detallando su trayectoria profesional, que se inició en Tarragona y que después continuó en Palma. En la actualidad dirige el tribunal de la Sección Segunda y nada más hacerse cargo de la Sala denunció el enorme descontrol con el que se encontró. El tribunal estaba fijando juicios para dentro de cuatro años y esta situación caótica justificó la intervención de la inspección del CGPJ, que determinó una serie de medidas urgentes para normalizar el funcionamiento de la oficina judicial.

Samantha Romero, que es especialista en derecho penal, ha destacado su labor como presidenta y ponente de la sentencia del caso Nóos, que juzgó y condenó, entre otros, a Iñaki Urdangarín. Ha incidido en la complejidad, así como la dificultad que supuso dirigir un juicio que duró meses y que a su vez se estuvo retransmitiendo todas sus sesiones.

También ha citado varias sentencias, destacando que es la autora de la primera condena de prisión permanente revisable a un individuo que fue condenado en Palma en un juicio que ella misma presidió. Ha citado asimismo una sentencia sobre un caso de usurpación, que fue recurrida ante el Supremo, que en la resolución se destacaba la solidez de los argumentos que expuso en su escrito.

Cabe recordar que Samantha Romero ya optó con anterioridad a ser nombrada presidenta de la Audiencia Provincial de Baleares. Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial optó por otro candidatura, que encabezó el magistrado Gabriel Oliver, que en estos momentos ocupa dicho cargo.

Desde que Romero se hizo cargo de la presidencia de la Sala Segunda de la Audiencia son conocidos sus enfrentamientos con el personal auxiliar e incluso con algunas de sus compañeras magistradas.