Localizan una patera con 20 personas a bordo a seis millas al sur de Cabrera

Un total de 20 personas de origen magrebí fueron rescatadas a última hora de este martes en una patera localizada a unas seis millas al sur de la isla de Cabrera, en las Islas Baleares.

El rescate se produjo a las 23:30 horas, según ha informado este miércoles la Delegación del Gobierno en Baleares.

En el operativo participaron efectivos del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia.

Cifras de migración en las islas

En total, este martes llegaron al archipiélago 177 migrantes en diez embarcaciones.

Según los datos contabilizados a partir de la información facilitada por el Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno en Baleares, en lo que va de año han llegado al archipiélago 309 pateras con 5.364 inmigrantes.

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En 2025, arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, lo que supuso un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024.