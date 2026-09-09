La ley de limitación de entrada de vehículos en Mallorca arranca su tramitación parlamentaria: "No podemos crecer de forma ilimitada"

La ley de limitación de entrada de vehículos en Mallorca aterriza en el Parlament para encarar la última fase de su recorrido institucional. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha defendido este mediodía ante la Cámara autonómica la toma en consideración de la norma, que gracias a los votos de PP, Més per Mallorca, Podemos, Sa Unió y PSIB podrá arrancar su tramitación parlamentaria por vía urgente, con el objetivo, ha reiterado Galmés, de que pueda aplicarse durante la temporada turística de 2027. Vox, socio de gobierno de los populares en la institución insular, se ha abstenido durante la votación argumentando que no será la ultraderecha quien "ponga barreras entre los españoles".

El presidente del Consell ha pedido a los partidos que dejen de lado "los intereses partidistas" para centrarse "en el interés general de Mallorca y de sus ciudadanos" y brindar así su apoyo a la ley, calificándola como una iniciativa que "responde a una necesidad real". La izquierda, pese a respaldar a la iniciativa, ha criticado al PP por el retraso en la tramitación de la ley y ha acusado a Galmés de usarla como herramienta electoral: "Todo esto es marketing para ustedes".

Aceptada la toma en consideración, la limitación deberá ahora superar comisiones, enmiendas y más votaciones como parte del proceso parlamentario, antes de regresar al Consell, donde será, si todo sale según lo previsto por Galmés, aprobada definitivamente. En el PP confían en que reciba el visto bueno entre noviembre y diciembre. La nueva ley permitirá a la institución insular fijar, con carácter anual o bianual, un techo máximo de vehículos con autorización de entrada y permanencia en la isla y un número máximo de coches de alquiler en circulación. De forma paralela, el departamento insular de movilidad trabaja en la ordenanza fiscal y en la elaboración de la tasa disuasoria para los coches que no tributen en Mallorca.

Galmés ha reconocido la "presión creciente" de la red de carreteras de Mallorca y ha asegurado que "no queremos ni podemos continuar creciendo de forma ilimitada". El presidente ha recordado además que el primer estudio de carga encargado por el departamento de Movilidad en 2023 situaba en 400.000 los vehículos que entran anualmente por los puertos de la isla -un 108% más que en 2017. "Hemos decidido actuar y poner en primer lugar a los mallorquines. No nos temblará el pulso", ha defendido el presidente, quien ha acudido al Parlament arropado por todos sus consellers ejecutivos.

Galmés, defendiendo la toma en consideración de la ley de limitación de entrada de vehículos en Mallorca. / MANU MIELNIEZUK

La izquierda critica los tiempos y el "electoralismo" de Galmés

PSIB y Més per Mallorca han celebrado con timidez la puesta en marcha de la tramitación parlamentaria de la ley y han centrado sus críticas en el "retraso" del PP y de Galmés a la hora de poner en marcha la limitación. "Anunció en diciembre del 2023 que venía a desatascar Mallorca y todavía no ha hecho nada", ha censurado la diputada socialista Amada Fernández.

La dirigente del PSIB y candidata al Consell de Mallorca en 2027 ha cargado contra el Consell asegurando que "su incapacidad como gestores los ha conducido a un atasco permanente, y esa incapacidad la pagamos todos los mallorquines", al tiempo que ha lamentado que "la calidad de vida de los residentes se degrada año tras año" por el colapso viario. "Hay una falta total de estrategia en materia de movilidad", ha añadido la socialista.

Los ecosoberanistas también han mordido a Galmés por los tiempos de la ley y han asegurado que ha tenido esos tres últimos años "a los mallorquines como rehenes para actuar según le convenga electoralmente". Ferran Rosa, diputado de Més, ha reconocido que en el Consell "se ha trabajado" en la limitación aunque, ha añadido, "no ha llegado antes porque no les ha dado la gana".

"Se han visto obligados a aprobar la ley; ahora habrá que ver si la hacen cumplir", ha advertido Rosa, quien también ha acusado al presidente insular de actuar en clave electoralista al presentar en el Parlament una ley que no entrará en vigor hasta la legislatura que viene: "Tres años y medio sin resultados y un problema que cada vez se ha hecho más grande".

"Las soluciones son otras", dice Vox

Vox, socio de gobierno de Galmés en el Consell, ha expuesto por primera vez en el Parlament su argumentario contra la iniciativa, aunque finalmente se han abstenido en la votación, tal y como adelantaron la semana pasada. "Los partidos que han gobernado durante los últimos 20 años son los culpables del problema", ha aseverado Manuela Cañadas, portavoz de los ultras en la Cámara autonómica, señalando a PP y PSIB como los causantes del colapso en las carreteras.

Aunque en Vox no quieren "negar la evidencia", no comparten el modo en el que el equipo de Galmés ha repondido ante el problema: "Precisamente porque el problema es real y muy grave, Vox no votará en contra. Pero que nadie se equivoque, nos abstenemos pero rechazamos de plano la nefasta solución que hoy se trae aquí". A juicio de la ultraderecha, "un español debe tener derecho a desplazarse libremente por el territorio nacional", y la limitación atentaría contra ese principio, una de las líneas políticas que defienden desde Vox. "Tenemos claro que las soluciones son otras", ha asegurado Cañadas.