La legalización de viviendas rústicas sostiene el crecimiento de la construcción en Baleares

La construcción durante el primer semestre de este año está manteniendo una evolución positiva. Así lo asegura el Colegio de Arquitectos de Baleares, que afirma que esta línea de crecimiento se debe al incremento de la actividad, la construcción de nuevas viviendas y el impacto que arrastra las legalizaciones extraordinarias que se están tramitando.

Los datos que recoge el Observatorio de la Edificación del Colegio de Arquitectos de Baleares reflejan que en el primer trimestre de este año se han visado 8.632 obras, una cifra que supone un aumento del 28.13% más que el año anterior. El aumento se sitúa tanto en la creación de nuevas viviendas, que crece un 31,76%, como al presupuesto de la superficie ya visada.

Aunque las cifras muestran un aumento de la actividad de construcción, los arquitectos alertan que este crecimiento está directamente relacionado con los proceso de regularización de las edificaciones en suelos rústicos que ya existían, pero que no se consideraban legales. El Colegio, al mismo tiempo, advierte que Baleares sigue sufriendo un grave problema de acceso a la vivienda asequible y protegida, que no se está dando respuesta a la demanda cada vez más creciente.

Los datos que aportan los arquitectos sostienen que este aumento de la actividad, que supera el 28%, se debe a la legalización de las viviendas ya construidas y no a nuevos proyectos. Si se excluyera estos proyectos del recuento de proyecto, el número de obras visadas se situaría en la cifra de 5.936, lo que el crecimiento interanual se limitaría al 4.20%.

Por islas, los datos de los arquitectos detallan que Mallorca ha registrado 6.728 obras, lo que en porcentaje representa un aumento del 26.23%. Sin embargo, sin el recuento de las legalizaciones extraordinarias la cifra de proyectos quedaría en 4.641 obras, lo que el crecimiento se limitaría al 4.91%.

En Ibiza y en formentera el número de obras fue de 1.080, de las que 627 fueron proyectos nuevos. En Menorca el número de visados de proyectos fue de 824, de los que 668 fueron construcciones nuevas. .

El Observatorio resalta que el impacto de las legalizaciones es especialmente relevante en el sector de la vivienda unifamiliar. Así, los datos en los primeros seis meses registran 3.068 viviendas unifamiliares, lo que supone un 54.87% más que el periodo anterior. En cambio, si se descuentan las legalizaciones extraordinarias, la cifra baja hasta las 1.527 viviendas, lo que supondría un descenso del 11.65%.

Por islas, las viviendas unifamiliares visadas alcanzan el número de 2.423, que supone un aumento de 58.78%. Sin embargo, si no se sumaran las legalizaciones extraordinarias el número de casas se reduciría hasta los 1.1216, lo que supondría un descenso de casi el 20 por ciento. En Ibiza y Formentera se registraron 429, o 198 sin legalizaciones, y en Menorca 216, o 113 si se excluyen estos expedientes.

Los arquitectos afirman que la actividad de construcción en Baleares atraviesa un buen momento de crecimiento. Así, los datos acumulados hasta el mes de junio de 2026 detallan que se registraron 5.680 nuevas viviendas, frente a las 4.311 del periodo anterior. El crecimiento se sitúa en el 31.76%.

Si este crecimiento se detalla por islas, en Mallorca el Colegio de Arquitectos visó 4.408 viviendas nuevas, lo que representa un aumento del 38.75% más que el periodo anterior. En Ibiza y en Formentera se registraron 805, mientras que en Menorca la cifra se sitúa en 467 viviendas.

En cuanto a los proyectos de vivienda plurifamiliar libre, los datos del primer trimestre de este año registran 2.612 viviendas, un 12,10% más que las 2.330 del período anterior. En Mallorca se contabilizan 1.985, un 20,23% más, mientras que Ibiza y Formentera registran 376 y Menorca 251.

No solo se construyen más viviendas, sino que los presupuestos de los nuevos proyectos son cada vez más elevados. El presupuesto total visasdo alcanza la cifra de 2.393 millones de euros. La cifra acumula un aumento del 31.04%. En el periodo anterior los proyectos presentados tenían un presupuesto de 1.826 millones.

Sobre la superficie donde se realizan los nuevos proyectos los datos detallan que las nuevas viviendas se realizaran sobre 3,18 millones de metros cuadrado. Esta cifra supone un aumento del 44,21% más que el periodo anterior. En Mallorca, la superficie visada alcanza los 2,441 millones de metros cuadrados , un 51,91% más ; en Ibiza y Formentera se sitúan en 570.000 metros cuadrados y en Menorca en 169.000 metros cuadrados .

Los arquitectos alertan que, si bien es evidente que la actividad de la construcción alcanza cifras muy positivas, Baleares continúa sufriendo un grave problema de una insuficiente oferta de viviendas asequibles y de pisos protegidos. La demanda de este sector de viviendas es cada vez mayor y ello representa el principal reto que afronta el sector de la construcción.

En este sentido, el aumento de la actividad constructiva no resuelve por sí solo las necesidades del mercado residencial, y los datos ponen el foco en la necesidad de incrementar la oferta de vivienda asequible y protegida en las Islas Baleares.