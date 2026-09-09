Lafuente reconoce "tensiones" en Costas por las hamacas de Formentera pero niega que el cese de Ferrer se deba a "presiones externas"

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, niega haber cesado a la ya exdirectora general de Costas, Maria Joaquina Ferrer Matas, a causa de "presiones externas ni de un expediente concreto". El dirigente ha tratado esta mañana de desvincular la destitución de Ferrer de la polémica generada en la conselleria en torno a la concesión de las hamacas de Formentera y se ha aferrado al argumentario desplegado por el Govern y el Partido Popular asegurando que con el cese se buscaba "un nuevo impulso" para la dirección general.

Lafuente ha estrenado esta mañana el turno de preguntas parlamentarias del último período de sesiones de la legislatura. La diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, ha interpelado al conseller acusándole de que cesó a Ferrer porque se atenía a los criterios técnicos en la resolución de los expedientes de Costas, algo que contravenía las directrices del PP. "Queremos saber cuántas veces intereses económicos han pasado por encima del interés general", ha reclamado la ecosoberanista, quien ha recordado a Lafuente que poco antes de destituirla elogiaba a la exdirectora general por haber denunciado un intento de soborno.

El conseller ha insistido en que el relevo no está relacionado con ninguna concesión concreta de negocios en playas y ha aludido específicamente al caso de Formentera, del que ha reconocido que generó "tensión" en el departamento, aunque se resolvió de acuerdo a la normativa, ha remarcado. "Este conseller jamás se ha inmiscuido en ninguna resolución concreta; se ha inmiscuido en una cosa muy clara, que es tratar de cumplir el tiempo", ha subrayado.

El PP, con el apoyo de Vox, vetó una comparecencia extraordinaria de Lafuente para que diera cuenta del caso alegando que tan solo se había producido un relevo en una dirección general del Govern, un argumento que el conseller ha repetido esta mañana en el Parlament: "Los cambios en las direcciones generales son una competencia del conseller", ha defendido, al tiempo que ha vuelto a incidir en que se buscaba un perfil más municipalista y cercano a los ayuntamientos debido a la idiosincrasia del departamento, motivo por el cual el exalcalde de Llucmajor, Joan Jaume, acabó asumiendo la dirección de Costas tras el cese de Ferrer.

"Después de ver cómo ha gestionado todo este asunto, creo que aquí sobraba un cese y faltaba una dimisión. María Joaquina Ferrer no debía ser cesada. Quien debería dimitir es usted", ha aseverado Ramon, quien le ha recordado al conseller que varios funcionarios del departamento firmaron una carta muy crítica con su gestión y ha afirmado que Més ha reclamado a la conselleria todos los expedientes tramitados esta legislatura para saber "cuántas veces ha molestado un criterio técnico o cuántas veces los intereses económicos han pasado por encima del interés general".