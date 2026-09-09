La izquierda registra una enmienda para que las enfermeras puedan dirigir centros de salud en Baleares

PSIB-PSOE, MÉS per Mallorca y Unides Podem han registrado esta mañana en el Parlament una enmienda para que las enfermeras puedan dirigir centros de salud de Baleares. La propuesta pretende cambiar la normativa del IB-Salut para dejar claro que estos puestos pueden ser ocupados tanto por médicos como por enfermeras, siempre que acrediten los méritos y la capacidad necesarios.

La iniciativa intenta resolver por la vía legislativa el problema que salió a la luz con el caso de Neus Salas, la enfermera que dirige la Zona Básica de Salud de Manacor. La normativa actual atribuye al director de una zona básica funciones de dirección sobre todo el equipo, incluidos los médicos. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares interpretó que, tal y como está redactada esa norma, esas funciones hacen que el puesto deba recaer en un médico.

El problema, por tanto, no es que una sentencia haya considerado que una enfermera no esté capacitada para gestionar un centro de salud, sino cómo está escrita actualmente la normativa del IB-Salut. Esa interpretación puso en cuestión la continuidad de Salas y, además, podría impedir que otras enfermeras accedan en el futuro a estas direcciones.

El IB-Salut y el Colegio Oficial de Enfermeras de Baleares (COIBA) recurrieron la decisión ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, mientras se espera que se resuelva ese recurso, los partidos de la oposición han decidido intentar modificar directamente la norma que ha provocado el conflicto. Según la justificación de la enmienda, la resolución del Supremo podría no llegar hasta finales de año y la reforma ordinaria del decreto requiere una tramitación de alrededor de nueve meses que todavía no se ha iniciado.

La fórmula elegida ha sido introducir la modificación en el proyecto de ley que reforma la Ley de Capitalidad de Palma que se está tramitando en el Parlament. Si la modificación prospera, la dirección de una zona básica podrá recaer en profesionales con titulación universitaria sanitaria de los grupos A1 y A2, lo que abre expresamente estos puestos tanto a médicos como a enfermeras. La selección se realizaría entre los integrantes del equipo de Atención Primaria atendiendo a los principios de igualdad, mérito y capacidad y valorando también el proyecto de gestión presentado por cada candidato.

La reforma introduce también una fórmula para garantizar que cada profesión conserve su propia coordinación técnica independientemente de quién ocupe la dirección. Si dirige el centro una enfermera, deberá existir un coordinador médico; y si lo dirige un médico, deberá haber una coordinadora de Enfermería. A ellos se sumará una coordinación de Admisión y Atención a la Ciudadanía para el personal administrativo. "La enmienda pretende dar seguridad jurídica", ha explicado la diputada socialista y exconsellera de Salud Patricia Gómez.

MÉS per Mallorca considera que la modificación no puede esperar a que termine el procedimiento judicial. Su diputada Marta Carrió ha señalado que, pese al recurso presentado por el Govern, todavía no se ha iniciado la modificación del decreto. "Nos queda poco tiempo para que se resuelva este recurso y tenemos que salvar y proteger al colectivo de Enfermería y las direcciones de centros de salud", ha defendido.

El caso de Neus Salas

Detrás de la reforma está el caso que ha convertido el liderazgo enfermero en Atención Primaria en objeto de una batalla judicial y política. Salas llevaba años dirigiendo la Zona Básica de Salud de Manacor cuando su nombramiento fue recurrido. La sentencia cuestionó la convocatoria que permitía que el puesto pudiera ser ocupado indistintamente por profesionales de los grupos A1 y A2 debido a las funciones que la normativa actual atribuye a la dirección.

Las asociaciones y entidades de enfermeras esperan ahora que el cambio normativo llegue a tiempo para evitar su cese. "Esperamos que se paralice todo, que Neus pueda seguir dirigiendo un centro de salud, que no la cesen del cargo por ser enfermera y que mientras tanto se modifique esta norma", ha afirmado Sergio Tortosa, vicesecretario autonómico de SATSE en Baleares.

Tortosa ha recordado que el sindicato lleva más de una década formando a enfermeras específicamente en gestión y dirección sanitaria y cifra en más de 250 las profesionales que han pasado por su máster de dirección y liderazgo. "Nos llama la atención que todavía hoy se ponga en duda que una enfermera pueda dirigir un centro de salud", ha afirmado.

La propuesta cuenta con el respaldo de INForça, la plataforma que reúne al COIBA, SATSE y varias asociaciones profesionales de Enfermería de Baleares. Sus representantes han acudido este mediodía a las puertas del Parlament para apoyar el registro de la enmienda.

Desde el COIBA, su vocal Iván Oña ha defendido que las enfermeras demuestran ya su capacidad de liderazgo tanto en centros de salud como en hospitales. Las organizaciones insisten en que su reivindicación no consiste en reservar las direcciones para Enfermería ni desplazar a los médicos, sino en que la profesión del candidato no determine de antemano quién puede presentarse al puesto.