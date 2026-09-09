Uno de cada cuatro alumnos de Baleares repite curso al menos una vez, casi el doble que en la Unión Europea

El informe PISA 2025 deja otro dato especialmente llamativo sobre el sistema educativo de Baleares más allá de las puntuaciones obtenidas en ciencias, lectura y matemáticas: casi uno de cada cuatro alumnos de 15 años ha repetido curso. En concreto, el 24,8% del alumnado balear participante en la evaluación afirma haber repetido al menos una vez.

Este porcentaje de repetidores en las islas contrasta con el 22% del conjunto de España, pero la distancia aumenta al comparar el archipiélago con los referentes internacionales. En la Unión Europea, el porcentaje se sitúa en el 12,9%, mientras que en el promedio de la OCDE es todavía menor, del 7,9%.

De este modo, la proporción balear prácticamente duplica la europea y triplica la de la OCDE. España, de hecho, presenta una incidencia de la repetición considerablemente superior a ambos referentes internacionales, una circunstancia que también se refleja en los resultados de las comunidades autónomas.

El 29,8% en la pública

En las islas, el porcentaje de alumnado que ha repetido alcanza el 29,8% en los centros públicos, frente al 16,1% en los privados. Es decir, prácticamente tres de cada diez alumnos de la pública incluidos en la muestra de PISA han repetido algún curso.

Asimismo, el informe relaciona la repetición con un peor desempeño en las tres áreas evaluadas. En Baleares, la diferencia entre quienes han repetido y quienes no lo han hecho alcanza los 99 puntos en ciencias, 94 en lectura y 95 en matemáticas.

La mayor brecha se registra, por tanto, en ciencias, precisamente la competencia que PISA ha considerado principal en esta edición. Los alumnos que no han repetido obtienen una puntuación media de 99 puntos superior a la de los repetidores.

La variable del rendimiento

PISA incluye la repetición dentro del análisis de las desigualdades educativas y constata que los alumnos que no han repetido presentan mejores resultados en las tres competencias tanto en España como en el conjunto de la OCDE y la UE. En el caso español, las diferencias son incluso superiores a las de los dos referentes internacionales.

El informe, no obstante, presenta estos datos como una relación entre repetición y rendimiento, no como una prueba de que una variable sea directamente la causa de la otra. La repetición aparece así vinculada a perfiles de alumnado con un rendimiento significativamente inferior en las pruebas PISA.

La repetición se convierte así en uno de los indicadores que ayudan a explicar el contexto en el que se producen los resultados de PISA y en uno de los elementos que el informe pone sobre la mesa al analizar las diferencias de rendimiento entre los estudiantes.