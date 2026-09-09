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La cadena hotelera mallorquina MarSenses Hotels reduce la jornada a 32 horas sin rebaja salarial a los empleados de cocina mayores de 58 años

La medida, que ya se aplicaba al departamento de pisos, permitirá a estos trabajadores disponer de 5,5 horas más de tiempo libre a la semana.

MarSenses Hotels

MarSenses Hotels / MARSENSES HOTELS

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EP

MADRID

La cadena hotelera MarSenses Hotels & Homes ha anunciado la ampliación de su política de reducción de jornada laboral a 32 horas semanales manteniendo el 100% del salario para los profesionales de sus equipos de cocina que tengan más de 58 años y una antigüedad mínima de tres años en la empresa.

Esta iniciativa concede a los trabajadores del departamento culinario 5,5 horas adicionales de tiempo libre a la semana, dando continuidad a la medida que la compañía balear ya implementó con anterioridad en el departamento de pisos para este mismo perfil de profesionales.

Según ha explicado la compañía hotelera, el objetivo de este plan es adaptar las condiciones de trabajo a la etapa final de la trayectoria profesional de los empleados, facilitando una transición progresiva hacia la jubilación y reconociendo el valor del personal sénior.

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El director general de MarSenses, Rodrigo Fitaroni, ha señalado que esta medida busca permitir que los profesionales con mayor experiencia dispongan de más tiempo personal sin que ello impacte en sus condiciones retributivas, avanzando hacia un modelo laboral enfocado en el bienestar y la conciliación.

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