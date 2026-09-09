Una bandera en el balcón por la Diada

Con el propósito de celebrar la identidad mallorquina, Diario de Mallorca y el Consell conmemorarán la Diada de Mallorca con una acción que cobra fuerza año a año. Durante esta semana los suscriptores del periódico recibirán junto a su ejemplar la bandera de la isla, que también se ha repartido en kioskos y puntos de venta de prensa. Este gesto tiene como objetivo que los ciudadanos puedan exhibir su sentimiento de mallorquinidad colocando la bandera en sus balcones durante las festividades. Las personas que deseen hacerlo y no la tengan todavía, pueden acercarse a las instalaciones del periódico en la calle Puerto Rico 15 y conseguir una junto al ejemplar del día.

Oficialmente, el 12 de septiembre conmemora el juramento de fidelidad de los jurados del Reino de Mallorca al rey Jaume II en 1276, lo que marca el inicio de la autonomía de la isla y la consolidación de su historia, cultura y tradiciones. La Diada de Mallorca 2026 llega con un calendario repleto de citas culturales, patrimoniales e institucionales repartidas entre Palma y la Part Forana, que tiene como objetivo destacar el patrimonio de la isla, fomentar el sentido de pertenencia de los mallorquines y dar visibilidad a sus valores y tradiciones. Organizada por el Consell de Mallorca, la conmemoración de este año aúna grandes hitos: las raíces históricas del Reino de Mallorca y la celebración del centenario de la primera interpretación pública del canto de La Balanguera (1926-2026), himno oficial de la isla.

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En esta edición, el artista Daniel Heredia Vidal, conocido como Rels B, será investido Hijo Predilecto de Mallorca por su trayectoria profesional. La noche anterior, el 11 de septiembre, ofrecerá un concierto gratuito en el Parc de la Mar. Junto a él, el Consell también reconocerá en la gala del 12 de septiembre como Hija Predilecta a la cantante Concha Buika y como Hijo Adoptivo al actor Michael Douglas por sus cuatro décadas de vínculo con la Serra de Tramuntana. Entre las Medallas de Honor destacarán figuras como Tomeu Penya, el comunicador Toni Ballador, el grupo infantil Cucorba o el homenaje póstumo a Pere Sampol, mientras que los Premios Jaume II distinguirán a entidades como el histórico Bar Bosch en su 90 aniversario, la asociación ASNIMO y el Gremi de Margers, entre otros.