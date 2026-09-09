Baleares registró 94 suicidios en 2025, cuatro menos que el año anterior

Un total de 94 personas murieron por suicidio en Baleares en el año 2025, cuatro menos que las 98 registradas un año antes. Son los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan un ligero descenso del 4% en un problema de salud pública que sigue dejando casi dos muertes por semana en las islas.

La diferencia entre hombres y mujeres continúa siendo muy pronunciada. De las 94 personas que se quitaron la vida el año pasado, 70 eran hombres y 24 mujeres. Es decir, prácticamente tres de cada cuatro fallecidos fueron varones, según han explicado desde el Govern en un comunicado.

Los datos los ha difundido este mediodía la conselleria de Salud, coincidiendo con la víspera del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora este 10 de septiembre. Las cifras de 2025 son todavía provisionales y el INE publicará las definitivas a finales de este año.

Más allá de las muertes consumadas, los registros del servicio de emergencias permiten aproximarse a una realidad mucho más amplia. El SAMU 061 recibió el año pasado 2.488 llamadas relacionadas con ideaciones o intentos autolíticos, lo que supone una media de 6,8 cada día. Estas intervenciones acabaron con 49 fallecimientos.

Y los datos disponibles de 2026 muestran que las emergencias relacionadas con la conducta suicida continúan siendo frecuentes. Solo entre enero y agosto, el 061 ha recibido ya este año 2.138 llamadas por ideaciones o intentos autolíticos, con 35 fallecimientos registrados.

Las cifras del 061 y las del INE no son directamente equiparables: las primeras corresponden a las intervenciones atendidas por el servicio de emergencias, mientras que Estadística contabiliza las defunciones por suicidio del conjunto de la comunidad.

En el conjunto de España se registraron provisionalmente 3.808 muertes por suicidio durante 2025. La conducta suicida continúa siendo, según recuerda Salud, la primera causa externa de muerte en el país.

Un sistema para conocer mejor los casos

Por otro lado, la Conselleria una nueva herramienta para conocer con mayor precisión la dimensión del problema. La dirección general de Salud Mental y el IB-Salut han comenzado a trabajar en un sistema de vigilancia epidemiológica de la conducta suicida que permita reunir información que actualmente se encuentra dispersa.

El objetivo es disponer de datos más actualizados y sistemáticos para detectar tendencias, conocer mejor las características de las conductas suicidas y anticipar las necesidades asistenciales. El proyecto estudiará también cómo conectar las distintas fuentes de información y establecer mecanismos para compartir esos datos de forma segura entre los servicios implicados.

Para desarrollar el sistema, la Conselleria contará con el apoyo científico y técnico de un equipo investigador de la Universitat de les Illes Balears (UIB), a través de la Fundació Universitat-Empresa. Salud destinará 78.169 euros al proyecto, procedentes de fondos del Ministerio de Sanidad destinados a las comunidades para la vigilancia de la salud mental.

Además, según han explicado, la prevención se está extendiendo también a ámbitos ajenos a los servicios estrictamente sanitarios. Cerca de 300 estudiantes de la UIB han recibido este año formación para reconocer y prevenir la conducta suicida, y la previsión de Salud Mental es formar al menos a otros 300 antes de terminar 2026.

En diciembre se celebrarán además dos acciones formativas dirigidas a bomberos, profesionales del 112 y el 061 y policías para abordar situaciones en las que existe riesgo de suicidio. El programa continuará el primer semestre de 2027 con la previsión de formar a 300 policías locales.

Este año también ha comenzado a funcionar un equipo específico para personas con enfermedades o dolor crónico que presentan riesgo de suicidio, como apoyo a los programas que ya existen en los hospitales públicos. A estas iniciativas se suman talleres de gestión emocional para mayores de 65 años, programas de acompañamiento y atención a supervivientes y formación para profesionales sanitarios y sociales, fuerzas de seguridad y bomberos.

Por el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Salud Mental ha puesto en marcha la campaña 'Cada conversación cuenta', protagonizada por personas con experiencia propia y profesionales sanitarios y de distintas entidades.

Frente a uno de los mitos que todavía rodean al suicidio, la dirección general Salud Mental recuerda que hablar sobre él de forma responsable no incrementa el riesgo. La campaña anima a detectar el sufrimiento, escuchar sin juzgar y facilitar que la persona pueda pedir ayuda profesional.

Ante una emergencia o un riesgo inminente se debe contactar con el 112 o el 061 o acudir a Urgencias. La línea 024 atiende específicamente a personas con conducta suicida y a sus allegados. También están disponibles el Teléfono de la Esperanza (971 46 11 12) y, para infancia y adolescencia, ANAR (900 202 010) y el teléfono europeo de atención a la infancia (116 111).