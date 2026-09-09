Los arquitectos reiteran que si no se construyen más viviendas públicas no se frenará la subida de precios

El actual ritmo de construcción en Baleares, y en concreto en Mallorca, es alto, pero insuficiente para dar respuesta a la emergencia de viviendas que se precisa para dar cobijo a los residentes. Y aunque se están impulsando viviendas públicas, a precios limitados, son insuficientes para frenar los precios para poder acceder a una casa. Este diagnóstico lo han indicado esta mañana el decano de los arquitectos de Baleares, Bernat Nadal, y el responsable de la demarcación de Mallorca, Joan Cerdà, que se han quejado de las enormes dificultades burocráticas, unido a una interminable espera, que están sufriendo los profesionales del sector de la construcción para conseguir una licencia e iniciar una obra.

Si se observa desde la distancia los datos estadísticos que recoge el Observatorio de la Edificación del Colegio de Arquitectos de Baleares parece que la actividad del sector de la construcción va disparada. Sin embargo, las cifras en realidad podrían calificarse de confusas, porque en estos momentos el trabajo de los arquitectos se concentra sobre todo en los procesos de legalización de viviendas construidas en suelo rústico. Por lo tanto, no se trata de nuevas viviendas, sino de actuaciones en casas ya construidas.

Las cifras confirman que el Colegio ha visado este año 6.728 proyectos, lo que ha disparado el porcentaje de subida con respecto al año anterior en un 26.23%. La mayoría son por proyectos de casas unifamiliares, porque se tratan de viviendas construidas en suelo rústico y cuyos propietarios intentan ahora legalizar a través de un decreto especial que aprobó el Govern. Sin embargo, este aumento de los proyectos visados no resuelve para nada el problema del acceso a una vivienda, porque en Mallorca hay miles de personas no tienen la posibilidad de acceder a una casa, debido a los precios tan elevados y a la falta de oferta de inmuebles públicos.

Los expertos sostienen que si no se construyen viviendas públicas la subida de precios no se va a detener. Y el nivel de proyectos de estas características siguen siendo insuficientes. Así, por ejemplo, el Colegio ha visado este los proyectos de construcción de 570 pisos protegidos impulsados por el Govern, más otras 80 viviendas a precio limitado de constructores particulares. Este nivel de construcción es casi ridículo si se compara con otras construcciones. Así, por ejemplo, el Colegio ha supervisado 3.068 proyectos de casas unifamiliares, más otros 2.612 pisos en edificios plurifamiliares sin ningún límite en el precio. Por lo tanto, el 90% de los visados se refieren a casas de uso residencial.

Los dos representantes de los arquitectos han recordado que la media anual de crecimiento de la población en Mallorca es de alrededor de unas ocho mil personas. Sin embargo, “la construcción no crece a la misma velocidad que la demanda social”, ha señalado Bernat Nadal, que calcula que si se mantienen estas cifras y sin que aumente más la población, la solución a este problema se podría alcanzar dentro de unos quince años. Sin embargo, no parece que estos dos condicionantes se vayan a mantener en el tiempo, sobre todo cuando existen muchos extranjeros que pretenden trasladarse a vivir a Mallorca.

Las estadísticas de los arquitectos se refieren siempre a visados, es decir, proyectos autorizados por el Colegio. Sin embargo, ello no supone que las obras se hayan autorizado por las administraciones y por lo tanto ni siquiera no se han iniciado. Nadal Y Cerdà han coincidido en que existe demasiado burocracia desde el momento que se presenta un proyecto ante un ayuntamiento y hasta que se consigue la licencia, cuya media es de alrededor de unos cuatro años, es decir, el doble del tiempo que se tarda para construir una finca.

Los arquitectos apuestan por las políticas públicas para construir nuevas viviendas. Reconocen que los últimos meses se nota el esfuerzo que realiza el Govern para presentar proyectos de nuevos pisos a precios limitados, pero que este impulso ha llegado muy tarde y es insuficiente para frenar el aumento continuado y sin control de las viviendas. Los técnicos insisten en que si Mallorca no cuenta con un amplio y suficiente parque de vivienda protegida, los precios para acceder a una casa van a seguir creciendo. Sin embargo, tanto Nadal como Cerdà reconocen que la solución no es sencilla. El espacio en Mallorca es limitado. Existen pocos solares para levantar edificios unifamiliares y los terrenos son muy caros. Por lo tanto, si los pisos se venden a precio limitado a los constructores privados no les interesa estos proyectos porque no son rentables. Además de terrenos caros, los materiales de construcción se han disparado en su precio. Por lo tanto, para los dos expertos la única solución a este grave problema social pasa por aumentar el número de pisos públicos, que se venderán a precios razonables.

Los responsables del Colegio recuerdan también que no debe olvidarse qué modelo urbanístico se quiere para la isla de Mallorca y consideran que el tema de la construcción se debería mantener siempre al margen de la polémica política.