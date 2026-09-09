El aeropuerto de Palma vive un día de retrasos generalizados por las tormentas y se mantendrán toda la jornada

El aeropuerto de Palma vive este miércoles una complicada jornada con retrasos generalizados y desvíos que se van a mantener todo el día. La tormenta que ha caído esta mañana en Barcelona más la previsión de mal tiempo también esta tarde en el Mediterráneo, con especial virulencia prevista en Baleares van a dificultar el transporte aéreo.

Desde Aena confirman los retrasos generalizados en Son Sant Joan motivadas por las regulaciones que han puesto en marcha los controladores aéreos por la adversa meteorología. No obstante, más allá de las demoras, por ahora no se están produciendo cancelaciones de vuelos. Pero debido a las regulaciones del control aéreo se irán acumulando retrasos todo el día.

Esta situación se produce después de que ayer martes el transporte aéreo viviera una jornada caótica por la caída del sistema de control aéreo de Reino Unido por problemas técnicos. Se llegaron a cancelar más de mil vuelos. Según NATS, el proveedor de servicios de navegación aérea en el país, el problema tuvo que ver con el procesamiento de los planes de vuelo, según informaron los controladores aéreos españoles. La situación se logró resolver, pero como explicaron los controladores, sin datos correctos sobre el plan de vuelo de un avión, el control se hace mucho más complicado, lo que conlleva que aras de la seguridad se tuvo que reducir drásticamente o incluso parar por completo los vuelos afectados.

Aena ha infomado hoy sobre las consecuencias de las tormentas de primera hora de esta mañana en el aeropuerto de Josep Tarradellas-Barcelona. Si bien se va recuperando el tráfico, se arrastran demoras.

También el gestor aeroportuario ha venido informando de los avisos meteorológicos en varias zonas de España con chubascos y tormentas muy fuertes e incluso inundaciones en el área mediterránea peninsular y en Baleares.

Por otro lado, debido a la caída del sistema de control aéreo británico, en el aeropuerto de Palma se cancelaron al menos 40 vuelos, según informa la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba). Se desplegó un dispositivo tanto para recolocar a los pasajeros afectados por no poder embarcar en sus vuelos de retorno al Reino Unido como a los viajeros que tenían previsto llegar a Mallorca. Se procedió a ofrecerles manutención y alojamiento, dando el servicio tanto a los pasajeros que viajaban con paquete turístico como a los que solo tenían contratado el vuelo, explica Pedro Fiol, presidente de Aviba.

Este miércoles han seguido las dificultades con los vuelos con el Reino Unido, añade Fiol, y hay retrasos debido a que las tripulaciones y las aeronaves vieron alterados sus posicionamientos por las cancelaciones del martes, incluyendo los descansos que debe hacer el personal de las aerolíneas.