Más de 2.500 personas han llamado este año al Teléfono de la Esperanza en Baleares para pedir ayuda

La oenegé 'Teléfono de la Esperanza' ha presentado este miércoles la campaña 'Cuando no ves... Nada' con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemorará el próximo 10 de septiembre. Además, la entidad ha hecho público el informe de llamantes durante el primer semestre del 2026.

Tal y como han expuesto, el objetivo del proyecto es demostrar que dialogar de manera cautelosa sobre el suicidio no incita a actuar, poniendo de manifiesto la importancia de ofrecer un espacio de escucha sin juicio y hacer sentir segura a la persona que acude en busca de ayuda. Asimismo, la campaña también busca poner fin a tres de los "mitos" más extendidos.

En primer lugar, quiere desmentir el hecho de que "hablar sobre ideas suicidas puede ser contraproducente", ya que han expuesto que verbalizar la ayuda "rebaja la tensión y comprender los pensamientos".

Por otra parte, contrarrestar la invisibilización de las tentativas suicidas. Según han subrayado, "las verbalizaciones y los actos deben tomarse como peticiones de ayuda". En tercer lugar, introducir el mensaje sobre que la persona que se suicida, no actúa por impulso, sino que la ejecución "puede ser una planificación meticulosa".

La ayuda en números

La plataforma de voluntariado ha publicado el informe con los datos comparativos entre los últimos 12 años, además de los números que se han registrado de peticiones de ayuda en este primer semestre del 2026.

Según los datos recogidos, entre el 2014 y el 2019, 'Telefono de la Esperanza' atendió a 7.541 personas, mientras que entre el 2020 al 2025 el número ascendió hasta las 24.483 personas escuchadas. La pandemia fue el factor principal para que la tendencia haya ido al alza.

Antes del confinamiento, la entidad recibía una media de tres llamadas por día. Sin embargo, en los últimos seis años, la cifra ha aumentado hasta 11 diarias, aumentando en un 366%.

Los datos del 2026

Desde el inicio del 2026, un total de 2.503 personas han contactado con la oenegé para solicitar ayuda, corresponde a un aumento del 49% frente a las 1.682 atentidas durante el mismo periodo del pasado año.

Si se desglosan los datos, 66 llamadas fueron por temática suicida. No obstante, los principales problemas, con más de 200 llamadas, han sido por ansiedad, depresión, soledad e incomunicación.

Las mayores preocupaciones que se han plasmado en el texto han resultado ser las autolesiones no suicidas, las crisis en los proyectos vitales y las peticiones de ayuda por los transtornos en la alimentación.