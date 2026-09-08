El policía que atendió a una parturienta en una pastelería: "Cuando vi que había dilatado tanto me dije: el niño va a salir, así que adelante"

Antes de ser policía local de Llucmajor, Paco Aznar trabajó durante un año y medio como técnico de ambulancias, una experiencia que resultó fundamental ayer por la mañana, cuando asistió a una mujer que dio a luz en una pastelería de s'Arenal. "No era mi primer parto", comenta. Así que sabía lo que tenía que hacer. "Cuando vi que la madre había dilatado tanto pensé: el niño va a salir, no hay manera de pararlo, así que adelante".

Y todo fue bien. El bebé salió al tercer empujón: "Casi no me dio tiempo a cogerlo". Se lo puso en los brazos de la madre y en ese momento llegó la ambulancia, que se hizo cargo de la situación y se los llevó a un hospital, donde comprobaron que tanto la madre como el recién nacido estaban en perfecto estado".

Paco Aznar, un veterano policía de Llucmajor con 25 años de servicio, no ha dejado hoy de recibir felicitaciones. Mientras, él relataba lo ocurrido con normalidad. "Yo trabajo en una oficina que está muy cerca de la pastelería donde estaba la madre", cuenta. "Cuando me dirigía hacia allí a comenzar mi jornada, sobre las ocho menos diez de la mañana, encendí el transmisor y oí que los compañeros decían que había una mujer que había roto aguas en la calle".

Sus compañeros le llamaron a gritos cuando le vieron llegar. "La señora acababa de salir de casa para ir al médico cuando le vinieron las contracciones, así que la habían metido en la pastelería", relata el policía. "Me comentó que tenía otros dos niños, yo le dije que era técnico sanitario y que estuviera tranquila, que la iba a atender hasta que llegara la ambulancia. La tumbamos en el suelo, junto a la puerta. Cuando la examiné vi que había dilatado unos seis centímetros y pensé: el niño va a salir, no hay manera de pararlo, así que adelante".

El agente se colocó delante y tocó al bebé, que ya salía. En el primer empujón, cuenta, salió la cabeza. "La mujer apretó una segunda vez, pero no sacaba el hombro, así que metí el dedo para ayudarlo. Al tercer empujón salió disparado como un cohete, casi se me escurre".

El policía puso al bebé en brazos de la madre, y en ese momento llegó la ambulancia. Los sanitarios se hicieron cargo de la situación, cortaron el cordón umbulical y se llevaron a la madre y al recién nacido a un hospital, donde comprobaron que estaban los dos en buen estado.

"Fue todo muy rápido", explica Aznar. "Desde que llegué hasta que la ambulancia se los llevó fueron trece minutos, y el parto en sí, apenas minuto y medio. Lo peor es que la madre pasó mucho dolor, porque tuvo que dar a luz sin ninguna anestesia, pero se portó como una campeona. El padre estaba en shock. Y nosotros estábamos allí en medio de la pastelería, mientras los repartidores seguían entrando en el horno y cuando nos veían flipaban".

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El policía ha hablado luego con la madre, que le ha dado las gracias y le ha comentado que están muy bien. "Ya nos ha dicho que en cuanto salgan del hospital pasarán a vernos a la oficina".