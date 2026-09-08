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Las trabajadoras de 'escoletes' de Palma no descartan reanudar las movilizaciones

CCOO y UGT denuncian que, un año y medio después, el Ayuntamiento sigue sin aplicar las mejoras laborales y salariales pactadas para las escuelas municipales de gestión indirecta.

Concentración de las educadoras de las escoletes 0-3 en Palma

Concentración de las educadoras de las escoletes 0-3 en Palma / GUILLEM BOSCH

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EFE

Palma

Los sindicatos CCOO y UGT han denunciado este martes que el Ayuntamiento de Palma incumple, un año y medio después, los compromisos asumidos con las trabajadoras de las 'escoletes' municipales de gestión indirecta que siguen en precario, sin las mejoras laborales y salariales pactadas, por lo que no descartan volver a movilizarse.

Después de más de 40 días de huelga en 2025, el alcalde, Jaime Martínez, se comprometió a que como máximo en febrero de 2026 la nueva licitación estaría en marcha, para poder aplicar las mejoras acordadas, reducir la precariedad y mejorar el servicio, han recordado los sindicatos en un comunicado conjunto.

Siete meses después del plazo fijado por el alcalde, "este compromiso no se ha cumplido".

La licitación vuelve a quedar además paralizada por el recurso presentado por una de las empresas licitadoras y con ello también se frena la aplicación efectiva de todas las mejoras que las trabajadoras consiguieron.

Los sindicatos advierten de que "la responsabilidad de que el proceso se lleve a cabo correctamente y dentro de los plazos corresponde a Cort" y culpan al ayuntamiento de acumular meses de retrasos por "errores y falta de compromiso con las trabajadoras".

Los retrasos han supuesto otros siete meses de precariedad y de pérdidas económicas para las trabajadoras. En el caso de las educadoras, la pérdida supera ya los 500 euros mensuales.

CCOO y UGT subrayan además que la concejala de Educación, Lourdes Roca, se comprometió a una compensación por las pérdidas provocadas por estos retrasos, que también ha incumplido porque "la cantidad comprometida es muy inferior a la cantidad que finalmente se ha recogido en la licitación".

Inciden en que las trabajadoras "no pueden seguir pagando la falta de compromiso de Cort" y exigen al gobierno municipal "que ponga todos los medios, recursos y compromiso necesarios para que el recurso se resuelva con la mayor celeridad posible".

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"No caben más retrasos", advierten. "Si el Ayuntamiento de Palma no resuelve la licitación de forma inmediata y da cumplimiento a los acuerdos, las organizaciones sindicales y la trabajadoras no descartan reanudar las movilizaciones durante los próximos meses".

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