El tiempo de espera en Baleares para que se valore la dependencia se reduce a seis meses

La conselleria de Asuntos Sociales del Govern ha hecho públicos esta mañana los datos del plan de choque que se está llevando a cabo para resolver y atender los casos de dependencia y de discapacidad de los ciudadanos de Baleares. Un plan, que según ha afirmado la consellera Sandra Fernández, ha logrado reducir el tiempo de espera para que la persona que sufre estos problemas graves de salud reciba la respuesta a las peticiones que plantea para solicitar una ayuda o una subvención. Así, en estos momentos, en materia de dependencia el tiempo medio desde que se presenta la solicitud y hasta que la administración responde es de alrededor de unos seis meses, reduciendo la respuesta en alrededor de un mes, a pesar de que han aumentado el número de resoluciones. En un año las solicitudes de dependencia han pasado de 41.760 a 51.818, lo que supone un aumento del 24.%. El porcentaje crece algo más, en concreto un 29.6%, cuando se trata de resoluciones de expedientes de dependencia, que en estos momentos se sitúan en una cifra de 50.305. Según sostiene el Govern, gracias a la aportación de más dinero y a la contratación de personal, se ha conseguido rebajar la lista de espera para conseguir la resolución del expediente de 7.598 a 6.131 en el último ejercicio. El tiempo de espera para recibir respuesta es prácticamente la mitad de la media nacional, que se sitúa en 309 días, frente a los 192 días de Baleares.

La consellera también destacó que se han aumentado el número de prestaciones financiadas por la administración en casi un 40%. En tres años las prestaciones han aumentado en más de 17.143 personas. El número de ciudadanos que tienen reconocido el grado de dependencia en Baleares se sitúa en unas 60.000 personas.

Esta mejora de los datos también se produce en la tramitación de las peticiones de discapacidad, que durante años han sufrido un grave caos por la falta de medios. Sin embargo, según las cifras que facilitada la Conselleria, en un año se ha conseguido reducir la lista de espera en un 32.2%. Se ha pasado de 13.198 expedientes a 8.950. El tiempo de espera para recibir la respuesta también ha bajado, aunque sigue siendo muy alto. Una persona que presenta una petición para que se le reconozca un grado de discapacidad, que previamente a la resolución tiene que pasar por un examen médico o psicológico, tiene que esperar una media de ocho meses para recibir respuesta. Hasta no hace mucho tiempo la espera se prolongaba hasta los 14 meses.El Govern está contratando a más sanitarios del IbSalut para que se encarguen, como trabajo extra, de realizar las valoraciones de las discapacidades.

La consellera Fernández ha señalado que las solicitudes de valoración de discapacidad han aumentado en tres años (la actual legislatura) en un 25.62%. Se ha pasado de 12.171 solicitudes a 15.286. Sin embargo, el aumento más espectacular, que alcanza un porcentaje del 176% se sitúa en el número de resoluciones. Se ha pasado de 5.239 respuestas en un ejercicio a 14.482. En estos momentos el número de ciudadanos que tienen reconocido un grado de discapacidad se sitúa en 76.820 casos.

Para la consellera Fernández, esta mejora de los datos es la consecuencia directa de la incorporación de 78 nuevos profesiones que están dando respuesta al aumento de peticiones de dependencia o discapacidad. Estos refuerzos están repartidos en diferentes departamentos de esta Conselleria.

Este aumento de las solicitudes de prestaciones públicas también ha obligado al Govern ha realizar un esfuerzo económico. Así, la partida destinada a la dependencia y discapacidad alcanza la cifra anual de 231 millones. Al principio de la legislatura el presupuesto era de 175 millones, lo que demuestra que en tres años se ha aumentado la partida en 56 millones de euros. Sandra Fernández ha querido resaltar que, en teoría, la mitad de la financiación de la dependencia corresponde al Gobierno Central. Sin embargo, el dinero que se envía desde Madrid apenas alcanza el 20% del presupuesto. El resto del dinero se abona de las arcas de la comunidad autónoma.

Una parte importante del plan de choque es la creación de plazas de asistencia. La consellera ha detallado que en cuanto a la creación de nuevas infraestructuras se ha invertido desde el Govern 82 millones de euros, con el obetivo de crear 693 nuevas plazas, que se reparten entre 335 residenciales, 250 de centros de día y 108 de vivienda supervisada. Muchos de estos proyectos están en ejecución y fueron aprobados en la anterior legislatura. Sin embargo, en algunos casos la empresa licitadora ha renunciado al proyecto por el encarecimiento de los precios del material de construcción. Al Govern no le ha quedado más remedio que aumentar el presupuesto de la obra, lo que ha supuesto un elevado encarecimiento. Aún así, los proyectos de construcción se están llevando a cabo. En estos momento, a la espera de que se ejecuten estas nuevas infraestructurasos, se dispone en Baleares de 899 plazas para atender a personas con necesidades..