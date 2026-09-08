Los sindicatos educativos de Baleares rechazan culpar a la LOMLOE de los malos resultados de PISA y acusan a la Conselleria de "tirar balones fuera"

Los sindicatos educativos de Baleares rechazan que la aplicación de la LOMLOE sirva para explicar por sí sola el desplome de las islas en el informe PISA 2025, tal y como ha acusado la Conselleria de Educación. STEI, SIAU y ANPE coinciden en que los resultados —con una caída de 31 puntos en lectura, 22 en matemáticas y nueve en ciencias respecto a 2022— deben servir para revisar las condiciones en las que se desarrolla la enseñanza, aunque sus críticas difieren en intensidad.

La respuesta más contundente ha llegado de SIAU, cuyo secretario general, Joan Crespí, considera que los datos suponen "un nuevo varapalo para la educación balear" y, especialmente, para la pública. Sobre la explicación ofrecida por la Conselleria, Crespí ha sido tajante: "Nunca asumen ninguna responsabilidad. Siempre tiran pelotas fuera".

El sindicato considera que los resultados evidencian que "el modelo está fallando" y acusa al Govern de favorecer a la enseñanza concertada y privada frente a la pública. SIAU reclama "más profesores, más recursos, más exigencia y una apuesta inequívoca por la educación pública".

Ratios y burocracia

Desde STEI, su portavoz, Carles Cabrera, rechaza asimismo atribuir el retroceso únicamente a la normativa estatal. También considera que el departamento de Antoni Vera está "tirando balones fuera" al responsabilizar a la LOMLOE y apunta a las condiciones que soportan los centros.

El sindicato señala especialmente las ratios elevadas, la burocracia y la insuficiente atención a la diversidad. Cabrera asegura que el profesorado sufre un "malestar" provocado, entre otros factores, por una carga administrativa que considera excesiva e innecesaria y que resta tiempo a la atención directa al alumnado.

STEI también reclama mejoras en las infraestructuras y la climatización de los centros, así como revisar el peso que tienen las pantallas y la inteligencia artificial en el aprendizaje. A su juicio, debería recuperarse una mayor atención a la comprensión lectora profunda y sostenida.

Más estabilidad para los docentes

ANPE adopta una posición más matizada y advierte de que PISA "no mide por sí solo la calidad de un sistema educativo" ni permite atribuir los resultados a una única causa. El sindicato apunta a las particularidades de Baleares, entre ellas la elevada movilidad y diversidad del alumnado, la presión demográfica y el contexto socioeconómico ligado al turismo y al sector servicios.

La organización pone además el foco en la dificultad para mantener plantillas docentes estables. La insularidad, el elevado precio de la vivienda y el coste de vida dificultan, según ANPE, cubrir determinadas plazas y retener al profesorado, una situación que perjudica la continuidad de los proyectos educativos.

"No podemos resignarnos a estar sistemáticamente por debajo de la media española", sostiene el presidente de ANPE Baleares, Víctor Villatoro, que reclama "más recursos, menos burocracia, plantillas estables y unas condiciones laborales y retributivas que permitan atraer y fidelizar al profesorado".

Datos de repetición

Los sindicatos también coinciden en señalar el elevado porcentaje de repetición que refleja PISA. El 24,8% del alumnado balear ha repetido al menos una vez, una proporción que alcanza el 29,8% en los centros públicos, un dato que SIAU califica como "escandaloso".

Para STEI, estas cifras demuestran que la repetición ha dejado de ser una medida excepcional. "Está demostrado en muchísimos casos que el hecho de repetir curso no ha dado lugar a la solución de nada", ha señalado Cabrera.