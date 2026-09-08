El PSIB exige paralizar la tarifa de TIRME y congelar los 41 millones extra aportados por el Consell hasta que intervenga la Sindicatura de Comptes

El PSIB reclama al Consell de Mallorca que paralice cualquier actuación relacionada con la tarifa de TIRME y deje en suspenso los 41 millones de euros adicionales aprobados en julio para hacer frente al coste del tratamiento de residuos. Los socialistas quieren congelar ambos movimientos hasta que la Sindicatura de Comptes audite el sistema tarifario de la concesionaria, después del informe de Intervención que cuestiona la metodología utilizada para calcular el coste del servicio y califica la situación de "muy desfavorable" para el Consell.

La portavoz socialista, Catalina Cladera, ha endurecido su posición después de conocerse las conclusiones del documento, que llegará al pleno del Consell de este jueves. El PSIB reclama en concreto paralizar el expediente relacionado con el cambio de tarifa, suspender la prevista para 2026 y revisar la modificación de crédito de 41 millones aprobada el pasado mes de julio. A ello suma la petición de encargar a la Sindicatura de Comptes una auditoría independiente que permita esclarecer cómo se configura realmente la tarifa. Los socialistas consideran que el informe de Intervención obliga a frenar cualquier decisión económica hasta disponer de ese análisis.

El documento cuestiona tanto la estructura tarifaria de la concesión como la metodología empleada para calcularla y plantea, entre otras medidas, revisar el sistema y realizar una auditoría independiente. También pone el foco en mecanismos como la aplicación de incrementos vinculados al IPC sobre las amortizaciones de determinadas infraestructuras o la utilización de estimaciones sobre las toneladas de residuos tratadas en lugar de datos reales.

Cladera ha centrado sus críticas en las aportaciones extraordinarias realizadas a TIRME durante esta legislatura. El Consell ha destinado 103 millones de euros procedentes de remanentes a la concesionaria desde que Llorenç Galmés asumió la presidencia.

"Es un escándalo, porque Galmés ya ha aportado 103 millones de euros extra a TIRME de remanentes del Consell, un regalo desorbitado que huele a despilfarro", ha denunciado Cladera. Los socialistas reprochan al presidente no haber negociado a la baja las propuestas tarifarias presentadas por la empresa pese a las peticiones realizadas por el PSIB durante la legislatura.

La reclamación llega después de que Galmés ordenara a los servicios jurídicos del Consell estudiar si existe margen para revisar la fórmula de cálculo de la tarifa y encargara una auditoría externa sobre la concesión. El PSIB quiere que ese análisis quede en manos de la Sindicatura de Comptes y que, hasta entonces, se paralicen las decisiones económicas pendientes.

El SAID y las medidas contra el calor

Los socialistas llevarán también al pleno una moción para ampliar el Servei d'Atenció Integral a Domicili (SAID). La portavoz adjunta del PSIB, Sofia Alonso, asegura que en dos años únicamente se han incorporado cuatro nuevos usuarios, mientras más de 1.300 personas esperan una plaza residencial y cerca de 2.000 están pendientes de algún tipo de ayuda a domicilio. En este contexto, el PSIB reclama un plan para ampliar el servicio, reducir la lista de espera y garantizar el acceso a las personas dependientes que tengan reconocido este derecho.

El grupo presentará además una propuesta para adaptar las instalaciones del Consell a los episodios de temperaturas extremas. Los socialistas plantean un Plan Integral de Adaptación y Confort Térmico para los equipamientos insulares y un plan de contingencia específico para las residencias y centros del IMAS que garantice la climatización e incorpore protocolos de hidratación y seguimiento sanitario.